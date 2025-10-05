Звезда «Папиных дочек» задолжал более двух миллионов рублей и попал в реестр неплательщиков алиментов

05 октября 2025, 07:07

Актер Михаил Казаков из «Папиных дочек» оказался в реестре неплательщиков алиментов

Михаил Казаков (Фото: кадр из «Папиных дочек»)

Актер Михаил Казаков, наиболее известный россиянам по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. Общая сумма его долга превышает два миллиона рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.





Задолженность Казакова по алиментам составляет 224 тысячи рублей — это и стало основанием для внесения артиста в специальный реестр 8 сентября.





«По данным на 4 октября, общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по «кредитным платежам (кроме ипотеки)» уже почти составляет 1,8 миллиона рублей», — передает РИА Новости.