В России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса с наказанием до семи лет тюрьмы

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С 1 июля в России вступает в силу закон, предусматривающий максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам, Уголовный кодекс дополняется статьей 217 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)».
Уголовное наказание наступит, если виновное лицо привлекалось к административной ответственности за данные правонарушения два и более раз в течение 180 дней.
Если преступление повлекло за собой ущерб на сумму более одного миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, уголовное наказание предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей или сумму, эквивалентную шестимесячному доходу виновного лица. В таких случаях преступник также может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет и лишен права занимать определенные должности.
В случае смерти человека наказание составит пять лет лишения свободы, а если нескольких, то возрастет до семи.
Ранее сообщалось, что мэр одного из российских городов пытался потратить средства, выделенные на борьбу с терроризмом, на ноутбук стоимостью 250 тысяч рублей.
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Уголовное наказание наступит, если виновное лицо привлекалось к административной ответственности за данные правонарушения два и более раз в течение 180 дней.
Если преступление повлекло за собой ущерб на сумму более одного миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, уголовное наказание предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей или сумму, эквивалентную шестимесячному доходу виновного лица. В таких случаях преступник также может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет и лишен права занимать определенные должности.
В случае смерти человека наказание составит пять лет лишения свободы, а если нескольких, то возрастет до семи.
Ранее сообщалось, что мэр одного из российских городов пытался потратить средства, выделенные на борьбу с терроризмом, на ноутбук стоимостью 250 тысяч рублей.
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Александр Климов