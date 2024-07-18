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Налоговая служба защитит россиян от отравлений в общепите

«Известия»: ФНС подключится к выявлению незаконного общепита
18 июля 2024, 03:48
Фото: istock / izikMd

Фото: istock / izikMd

Федеральная налоговая служба может с 1 марта 2025 года получить право сообщать Роспотребнадзору о начале работы заведений общепита и пищевых предприятий, что поможет оперативно определять потенциальных нарушителей.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на Минфин, соответствующие поправки к законодательству, разработанные министерством по инициативе Роспотребнадзора, уже готовы.

Благодаря поправкам регулятор сможет получать сведения о движении финансов компаний, а Национальная система платежных карт предварительно передаст её ФНС, что поможет быстро выявлять поставщиков пищевой продукции.



«Цель — закрепить право налоговых органов передавать Роспотребнадзору сведения об адресе и месте применения контрольно-кассовой техники пользователем, а также о дате формирования им первого кассового чека. Это нужно, чтобы получать достоверную информацию о начале деятельности таких объектов. Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом», — передает информагентство комментарий пресс-службы Министерства финансов.
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#служба
В ГД предложили ввести ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей
Хамзаев призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей
18 июля 2024, 02:58

Фото: istock / David-Prado

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей.
«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности — как минимум административного наказания — за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи», — заявил парламентарий
Как считает Хамзаев, дискредитация традиционных семейных ценностей является понятием, которое необходимо вести в законодательный обиход.

Он пояснил, что в РФ есть семейный кодекс регулирующий семейные отношения в стране, однако нет закона, который охранял бы неприкосновенность семьи и защищал молодых людей, находящихся в стадии создания ячейки общества от деструктивной пропаганды.

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#новости
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#дискредитация
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Что любит золотистый куриный бульон: Секрет приготовления и ТОП-3 супов на нём
18 июля 2024, 02:07

Фото: istock / iko636

Казалось бы, куриный бульон – вещь элементарная. Однако и в таком простом рецепте есть свои тонкости и нюансы. Редакция «Радио 1» расскажет, как правильно его сварить и подскажет лучшие рецепты супов на курином бульоне.

Ингредиенты для куриного бульона

  • курица или ее части (суповой набор) — 1 кг;
  • вода — 5 л;
  • луковица — 1 штука;
  • морковь — 1 штука;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления куриного бульона

  1. Курицу промыть и положить в кастрюлю с водой, посолить, поперчить. Воду для бульона следует брать из расчета 2 литра на 1 кг мяса. Варить на медленном огне 1,5 часа.
  2. Морковь, сельдерей и лук помыть, очистить и нарезать на крупные части. Чтобы бульон получился золотистым и более вкусным, овощи нужно запечь. Достаточно 10 минут в духовке при температуре 200 градусов.
  3. Добавить запечённые овощи в бульон. Варить еще один час.
  4. Достать овощи из бульона. Остудить и подавать к столу.
Фото: istock/Oksana Chaun

Какие супы можно приготовить на курином бульоне

Сливочно-томатный суп: рецепт


Ингредиенты:
  • куриный бульон — 700 мл;
  • рис — ½ ст.;
  • томатная паста — 90 г;
  • томаты в собственном соку — 500 г;
  • сливочный сыр — 100 г;
  • зелень по вкусу.
Пошаговый рецепт:
  1. Поставить бульон на средний огонь и довести до кипения.
  2. Добавить рис, томатную пасту и помидоры, варить 10 минут.
  3. Положить сливочный сыр и довести до кипения.
  4. Посолить, поперчить, добавить зелень.

Суп с фрикадельками: рецепт


Ингредиенты:
  • луковица — 1 штука;
  • растительное масло — ½ столовой ложки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • фарш — 300 г;
  • куриный бульон — 3 л;
  • морковь — 1 штука;
  • вермишель — 100 г;
  • лавровый лист — 1 штука;
  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Пошаговый рецепт:
  1. Нарезать лук, обжарить его на сковороде и смешать с фаршем.
  2. Чеснок измельчить и добавить в фарш. Добавить соль, перец и слепить фрикадельки.
  3. Кастрюлю с бульоном на медленном огне довести до кипения. Добавить фрикадельки и варить 5–7 минут.
  4. Морковь и картофель нарезать, добавить в бульон, варить до готовности картофеля (10-15 минут).
  5. Добавить вермишель и лавровый лист. Варить 2 минуты.
Фото: istock / gutaper

Лапша с потрохами


Ингредиенты:
  • куриные желудки, сердца, печень — по 150 г;
  • луковица — 1 штука.;
  • морковь — 1 штука;
  • яичная лапша — 50 г;
  • куриный бульон — 500 мл;
  • перепелиные яйца — 2 штуки;
  • растительное масло — ½ столовой ложки;
  • соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт
  1. Куриные потроха промыть и очистить. Сложить каждый вид в отдельную кастрюлю и залить холодной водой.
  2. Воду поставить на огонь, посолить, поперчить и довести до кипения. Добавить потроха и проварить: печень — 20-25 минут, сердца — 40 минут, желудки — около часа.
  3. На раскаленной сковороде обжарить лук и морковь, добавить в бульон.
  4. Высыпать яичную лапшу, посолить и поперчить. Когда лапша станет мягкой, суп готов.
Приятного аппетита!

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Народные приметы в Афанасьев день 18 июля: что нужно делать, чтобы водились деньги
В России 18 июля празднуется Афанасьев день: приметы, традиции
18 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / ibrahim eraslan

18 июля Церковь празднует обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. В народе же этот день называют Афанасьев день.
Святой Афанасий (имя крещения — Авраамий), основатель Афонского монастыря. Он был наделён даром предвидения и способностью творить чудеса.

История


Афанасий Афонский родился в городе Трапезунде и с ранних лет лишился родителей. Его приёмной матерью стала монахиня, которой он во всём подражал: в благочестии, в навыках иноческой жизни, в посте и молитвах. Позднее он принял постриг в Киминском монастыре.

Вскоре Афанасия благословили на подвиг безмолвия в уединённом месте неподалёку от монастыря. Отшельника часто посещали разные мысли, в том числе его одолевали бесы, которые внушали ему ненависть к месту, где он поселился. Афанасий решил потерпеть ещё ровно год, и по истечении этого срока его внезапно осенил яркий небесный свет, и все греховные помыслы тут же исчезли.

Афанасий получил дар умиления. К его келье стали стекаться многочисленные паломники, желающие увидеть святого. Согласно преданию, несколько раз Афанасию являлась сама Богородица.

Афанасий считается родоначальником монашеского общежития, поэтому к нему принято обращаться с просьбой о мире. Если между людьми возникают разногласия, ссоры или недопонимания, можно помолиться святому Афанасию Афонскому, чтобы все проблемы разрешились в союзе и согласии.

Традиции на Афанасьев День


После чествования Солнца в дни Ивана Купалы и на Петров день, люди наблюдали за Луной. Этот праздник считался мужским, и старики выводили юношей на улицу для получения «мужского здоровья» и духовности.

В этот день проводили различные обряды, связанные с Луной. В растущую Луну читали заговоры для привлечения любви и денег, а в убывающую — снимали порчу. В полнолуние загадывали желание.

Верили, что Луна дарит людям силу, удачу и богатство. Также она ассоциировалась с миром мертвых и использовалась в различных магических обрядах.

Фото: istockphoto / Mathieu Van de Wille

В Афанасьев день собирали целебные растения, смотрели на месяц через обручальное кольцо, чтобы увидеть любовницу мужа, зазывали женихов, проводили обряды для привлечения любви и удачи.

Наши предки и жили по фазам Луны. Безлуние считалось неблагоприятным и опасным временем.

Что запрещается делать 18 июля


Не стоит распространять слухи и сплетни о чужих проблемах. Согласно поверьям, всё, о чём вы будете говорить, может вернуться к вам.

Будьте осторожны с острыми предметами. Если вы поранитесь в этот день, рана будет долго заживать.

Не стоит проявлять гнев, поддерживать негативные эмоции у себя или других людей. Не мстите и не разрабатывайте планы мести. Не грустите и не погружайтесь в уныние. Не вспоминайте негативные события из прошлого. Негативные мысли могут привести к неудачам и проблемам.

Фото: istockphoto / fizkes

Вечером, когда наступает закат и на небе появляется луна, лучше не работать, если только это не неотложные дела, от которых нельзя отказаться. Работа в это время может обидеть Месяц. Лучше отдохните, погуляйте, устройте скромный ужин или чаепитие.

Не стоит делиться своими планами, мечтами и желаниями с другими людьми, ведь это может помешать их реализации. Также не стоит жаловаться на свою жизнь или проблемы, так как это только усугубит ситуацию.

Что можно делать в Афанасьев День


Проведите этот день в кругу близких людей. Пригласите кого-то в гости или сходите к кому-то сами. Общение с семьёй и друзьями, смех и хорошее настроение помогут вам привлечь удачу и благополучие.

Луна в эту ночь считается меняющей цвет, мигающей, прячущейся и появляющейся. Если вы не спите вечером или ночью, воспользуйтесь этим моментом, чтобы составить планы, разработать стратегии в различных сферах жизни, подумать о реализации желаний или просто помечтать о чём-то хорошем. Считается, что в это время месяц может исполнить задуманное или желаемое.

Чтобы благотворный свет луны наполнил ваш дом своей энергией и изгнал негатив, оставьте шторы открытыми на ночь. Этот день также подходит для генеральной уборки в доме.

Чтобы привлечь в дом богатство и благополучие, в Афанасьев день люди пекли пончики, печенье и выпечку в форме месяца и луны. Затем они приглашали гостей и угощали их этими сладостями.

Фото: istockphoto / Alexander62

Проведите день как можно продуктивнее, интенсивно занимайтесь работой или домашними делами. Это поможет вам достичь успеха в вашем труде.

Если в эту ночь долго наблюдать за луной, то, возможно, в вашу жизнь придёт ещё больше счастья.

С давних времён в ночь на 18 июля старики выводили молодых юношей на улицу, чтобы те могли увидеть, как месяц «играет» в облаках. Считалось, что это помогает набраться сил.

В этот праздник можно читать заговоры, чтобы привлечь любовь и достаток, снимать порчу, очищаться (на убывающую луну) и проводить ритуалы на исполнение желаний (в полнолуние).

Приметы


В Афанасьев день люди наблюдали за природой, чтобы узнать, какой будет погода. Если месяц скрывался за облаками и менял свой цвет, это означало, что урожай будет хорошим, а осень – сухой и тёплой.

Пар, поднимающийся от земли, предвещал скорый дождь. Если листья были обращены к небу, это указывало на возможную засуху.

Вороны, летающие высоко в небе, означали хорошую погоду.

Фото: istockphoto / Ig0rZh

Радуга на западе говорила о скором сильном ветре. Созревшая рожь предвещала хороший улов. Если насекомые летели на огонь, это означало ухудшение погоды.

Зеленоватая луна сулила дождь, а отсутствие росы утром – дожди. Короткая лунная дорожка предвещала шторм, а полуденный месяц, лежащий рогами вниз, – жаркую погоду.

Зеленоватый свет луны и пожелтевшие облака говорили о скором дожде, а влага на листьях клёнов – о затяжных дождях. Яркое свечение луны предсказывало сухую и тёплую осень, а полнолуние ночью – паводки следующей весной.

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#эмоции
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ФТС предупредила о мошеннической схеме с «Иваном Ивановичем»
В таможне предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами ФТС
17 июля 2024, 23:46

Фото: istock / JuYochi

Участились случаи мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководства Федеральной таможенной службы. О новой схеме обмана россиян предупредили в Телеграм-канале ведомства.
«Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица «руководства ФТС России», — предупреждают в ФТС в Телеграм-канале.
Суть схемы заключается в том, что с аккаунта «начальника» работника таможни просят помочь сотрудникам разных ведомств и полиции. Затем с сотрудников связывается некий «Иван Иванович» и убеждает, что это содействие крайне важно. Во время беседы злоумышленник выясняет личную информацию должностного лица, или использует психологическое давление с целью завладения его финансами.

В ведомстве призвали своих сотрудников информировать о подобных случаях сотрудников Управления по противодействию коррупции ФТС.

До этого стало известно, что мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#мошенничество
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#фтс
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Петербуржцы назвали преимущества интернет-магазинов
Опрос: Интернет-магазины помогают петербуржцам экономить время
17 июля 2024, 20:55

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга с помощью интернет-магазинов экономят время, а также деньги.
Кроме того, респондент отметили, что именно онлайн выбор товаров больше.

Как передаёт издание, таким способом покупок пользуется 84% опрошенных.

При этом в исследовании указывалось, что чаще всего горожане покупают онлайн такие товары, как хозяйственные принадлежности, одежду, аксессуары и продукты питания.

Ранее сообщалось, что опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие. Большинство опрошенных (57%) отметили, что работают ради зарплаты, премий и бонусов.

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Автоэксперт Сажин предложил действенные меры по борьбе с сокрытием номеров авто
Автоэксперт Сажин заявил о необходимости наказания за сокрытие номеров авто
17 июля 2024, 20:45

Фото: iStock/Apriori1

Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что за сокрытие номеров автомобиля во время стоянки их владельца следует наказывать, поскольку скрывают знаки для того, чтобы не платить штраф за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.
Специалист предложил меры по борьбе с подобным сокрытием, заключающееся в том числе с физической проверкой машинных номеров, а также с отправлением на штрафстоянку.

«Можно фиксировать в ручном режиме, ходить и идентифицировать по полицейской шильде, VIN-номеру, если она не закрыта. А если все номера сняты, либо повешены немецкие, то автомобиль сразу можно увозить на штрафстоянку, и потом уже пусть водитель бегает и доказывает свою «правоту» и в следующий раз подумает», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее адвокат Павел Папуниди рекомендовал при покупке подержанного автомобиля внимательно проверять оригинальность ПТС, доверенности, а также наличие или отсутствие штрафов и залогов.

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#правила
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#парковка
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Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать безопасность воды перед Олимпиадой
17 июля 2024, 20:35

Фото: iStock/saiko3p

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований. Об этом сообщает France 24. Вместе с ней в реку нырнул глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, говорится в сообщении.
Идальго в коротком гидрокостюме и без шапочки, собрав волосы в хвост, спустилась в реку по понтону в окружении спортсменов и зевак. Ее купание было встречено аплодисментами прессы и прохожих.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также искупалась в парижской реке Сена за две недели до начала Олимпийских игр. Таким образом она попыталась подтвердить безопасность воды реки для проведения соревнований по плаванию. Она ранее неоднократно обещала это сделать, чтобы опровергнуть слухи о чрезмерной загрязненности воды в Сене.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Адвокат Папуниди раскрыл, что необходимо при покупке подержанного автомобиля
Адвокат Папуниди призвал проверять все документы
17 июля 2024, 20:34

Фото: iStock/nd3000

Адвокат Павел Папуниди рекомендовал при покупке подержанного автомобиля внимательно проверять оригинальность ПТС, доверенности, а также наличие или отсутствие штрафов и залогов.
«Для самостоятельной проверки существуют специализированные сервисы на сайтах, где продаются авто. Либо можно попросить собственника предоставить свежую справку из ГАИ. Проверьте финансовый статус продавца — есть ли в отношении него исполнительные производства», — добавил в беседе с NEWS.ru специалист.

Он также призвал прописывать в договоре сделки все мельчайшие подробности для собственной подстраховки на случай возникших споров.

Ранее руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта заявлял, что у японских автомобилей Subaru имеются проблемы в работе термостата.

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#машины
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#договор
#документы
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Инвестор Ходченков спрогнозировал рост цен на аренду квартир в России
17 июля 2024, 19:43

Фото: iStock/fizkes

Основатель международного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков заявил, что к осени стоимость аренды квартир в России может вырасти на 5-10%.
«Сентябрь традиционно приводит к увеличению спроса ориентировочно на 15-20%, так как начинается учебный год и идёт приток студентов. В августе же в российских курортных зонах и в Москве арендные ставки, вероятно, будут расти из-за туристов и студентов. Однако в целом увеличение предложений на рынке аренды может привести также и к снижению цен», — пояснил в беседе с Газета.ру Ходченков.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в России могут вырасти цены в отелях из-за нового туристического налога.

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