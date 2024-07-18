Налоговая служба защитит россиян от отравлений в общепите

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Федеральная налоговая служба может с 1 марта 2025 года получить право сообщать Роспотребнадзору о начале работы заведений общепита и пищевых предприятий, что поможет оперативно определять потенциальных нарушителей.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на Минфин, соответствующие поправки к законодательству, разработанные министерством по инициативе Роспотребнадзора, уже готовы.
Благодаря поправкам регулятор сможет получать сведения о движении финансов компаний, а Национальная система платежных карт предварительно передаст её ФНС, что поможет быстро выявлять поставщиков пищевой продукции.
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Благодаря поправкам регулятор сможет получать сведения о движении финансов компаний, а Национальная система платежных карт предварительно передаст её ФНС, что поможет быстро выявлять поставщиков пищевой продукции.
«Цель — закрепить право налоговых органов передавать Роспотребнадзору сведения об адресе и месте применения контрольно-кассовой техники пользователем, а также о дате формирования им первого кассового чека. Это нужно, чтобы получать достоверную информацию о начале деятельности таких объектов. Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом», — передает информагентство комментарий пресс-службы Министерства финансов.Читайте также:
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Алина Юрчак