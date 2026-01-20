«Налоговые средства»: несанкционированные свалки устраняют за счет россиян

20 января 2026, 18:58

Эколог Якуцени: россияне оплачивают устранение незаконных свалок своими налогами

Фото: iStock/Leila Coker

За несанкционированные свалки вынуждены будут платить россияне. Об этом рассказал кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геоэкологии Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина Сергей Якуцени.





Ранее в селе Первомайское Воронежской области специалисты Росприроднадзора зафиксировали незаконную свалку отходов площадью более 25 тысяч квадратных метров. Ведомство потребовало от администрации Богучарского района возместить экологический вред в размере порядка 16 миллионов рублей.



Якуцени считает, что вся тяжесть этого экологического преступления ляжет на муниципальные органы.





«А муниципальные органы откуда берут деньги? Нет проявления каких-либо усилий с точки зрения выявления тех, кто привез строительные отходы и вывалил их на эту точку, кто позволил на этих землях, муниципальных, подчеркиваю, это делать», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.