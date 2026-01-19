Стало известно, почему в России не могут наладить переработку мусора

19 января 2026, 21:19

Член комиссии ICC Russia Юлкин: в России не могут наладить переработку мусора

Фото: iStock/Yevhen Smyk

В России никак не могут наладить переработку мусора. Об этом рассказал основатель и генеральный директор компании «КарбонЛаб», член комиссии ICC Russia по экономике изменения климата и устойчивому развитию Михаил Юлкин.





Ранее в селе Первомайское Воронежской области Росприроднадзор зафиксировал незаконную свалку отходов. Ведомство потребовало от администрации Богучарского района возместить экологический вред в размере более 16 миллионов рублей.



По словам Юлкина, есть единый экологический оператор, однако он отвечает только за отходы населения. За остальные отходы отвечает уже другая компания.





«С другой стороны, у нас слово "отходы" стало ругательным. У нас теперь не бывает безопасных отходов. У нас все отходы имеют какой-нибудь класс опасности и требуют лицензирования. В то же время мы хотим, чтобы эти отходы перерабатывались и использовались как вторсырье», — отметил Юлкин в беседе с Общественной Службой Новостей.