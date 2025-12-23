Достижения.рф

Ущерб от нелегальной свалки в Химках оценили в 1,5 млн рублей

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальную свалку строительных отходов и грунтов обнаружили инспекторы эконадзора в деревне Чёрная Грязь городского округа Химки. Ущерб, нанесённый почвам, эксперты оценили более чем в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.



Иск о взыскании ущерба министерство направило в суд.

«Участки, на которых выявили свалку, принадлежат индивидуальному предпринимателю. Мы намерены взыскать сумму ущерба с него, так как он не обеспечил должный контроль за своими землями», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.
В министерстве также отметили, что ранее Арбитражный суд региона приступил к рассмотрению иска о возмещении ущерба от другой свалки в Чёрной Грязи, там сумма составляет свыше 34 млн рублей.
Лев Каштанов

