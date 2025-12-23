Ущерб от нелегальной свалки в Химках оценили в 1,5 млн рублей
Нелегальную свалку строительных отходов и грунтов обнаружили инспекторы эконадзора в деревне Чёрная Грязь городского округа Химки. Ущерб, нанесённый почвам, эксперты оценили более чем в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
Иск о взыскании ущерба министерство направило в суд.
«Участки, на которых выявили свалку, принадлежат индивидуальному предпринимателю. Мы намерены взыскать сумму ущерба с него, так как он не обеспечил должный контроль за своими землями», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.В министерстве также отметили, что ранее Арбитражный суд региона приступил к рассмотрению иска о возмещении ущерба от другой свалки в Чёрной Грязи, там сумма составляет свыше 34 млн рублей.