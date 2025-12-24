МегаФон и «Мособлэкомониторинг» контролируют качество воздуха в Подмосковье

24 декабря 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

В Московской области более 360 постов экомониторинга следят за качеством воздуха. Оператор МегаФон обеспечивает их работоспособность, своевременный ремонт и бесперебойную передачу данных, а «Мособлэкомониторинг» анализирует результаты и передает их профильным ведомствам и жителям региона. Об сообщили в подмосковном Минэкологии.





Директор московского отделения МегаФона Виктор Югай пояснил, что компания совместно с «Мособлэкомониторингом» организовала полноценную операционную поддержку системы, минимизирует риски сбоев и гарантирует своевременную передачу данных, от которых зависит качество воздуха в регионе.

«Мониторинг качества атмосферного воздуха — это один из несомненных приоритетов нашей работы. Созданная сеть постов позволяет принимать управленческие решения, основанные на точных данных, и предоставлять доступ жителям Подмосковья к открытой информации. Нам важно обеспечивать бесперебойную работу системы, и мы выбрали надежного партнера, который нам в этом помогает», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.