ФСБ начнет получать данные о рождении, смерти и браке россиян

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить доступ к информации, которая содержится в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), о госрегистрации рождения, смены имени, установления отцовства, заключения и расторжения брака. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на поправки, одобренные комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Поправки планируют внести в закон «Об актах гражданского состояния», сказано в материале.
Указано, что подобная информация из единого госреестра ЗАГС предоставляется ФНС, МВД РФ, Минздраву, Минцифры, Росстату, Фонду обязательного медицинского страхования, Соцфонду России, ЦИК и комиссиям референдума.
До этого сообщалось, что налоговая служба защитит россиян от отравлений в общепите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Указано, что подобная информация из единого госреестра ЗАГС предоставляется ФНС, МВД РФ, Минздраву, Минцифры, Росстату, Фонду обязательного медицинского страхования, Соцфонду России, ЦИК и комиссиям референдума.
До этого сообщалось, что налоговая служба защитит россиян от отравлений в общепите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак