Налоговый вычет 2024: что такое, как получить и какие виды бывают

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Понимание основных принципов и видов налоговых вычетов является ключом к эффективному управлению собственными финансами. «Радио 1» расскажет что такое налоговый вычет и как он работает.
Что такое налоговый вычетНалоговые вычеты — это суммы, которые сокращают размер дохода, подлежащего налогообложению. В некоторых случаях государство возвращает часть уплаченного вами НДФЛ, если вы потратили деньги на лечение, спорт, образование, покупку недвижимости или внесли средства на индивидуальный инвестиционный счёт.
Как работает налоговый вычет
Налоговый вычет является инструментом государственной поддержки, доступный для всех граждан, которые платят подоходный налог (НДФЛ).
Существуют две модели налогового вычета:
- Государство возвращает часть уплаченного налогоплательщиком НДФЛ. Сначала человек платит весь налог, а затем ему возвращают часть.
- Налогоплательщик изначально платит НДФЛ в уменьшенном размере. Из полученного дохода вычитается сумма налогового вычета, после чего результат умножается на 13 или 15%. В результате итоговая сумма налога к уплате уменьшается.
Что такое 3 - НДФЛ в 2024 году
3-НДФЛ — это налоговая декларация, которую должны подавать физические лица, получающие доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью. В декларации указываются все доходы, полученные за год, и рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате или возврату из бюджета.
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляет собой письменное заявление физического лица о его финансовых доходах и крупных затратах за год. Если человек работает по найму, информация о его заработной плате предоставляется работодателем.
Если у человека есть дополнительные источники дохода, он должен самостоятельно указать эти данные. Это правило касается также индивидуальных специалистов, занимающихся частной практикой.
Чтобы получить налоговый вычет, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ. Однако стоит отметить, что некоторые виды доходов, например, пенсии, стипендии, выплаты по долгам и государственные пособия не подлежат декларированию.
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Виды налоговых вычетов
Социальные
Социальный налоговый вычет — это возможность вернуть 13% от расходов на обучение, лечение и занятия спортом. Вычет уменьшает сумму дохода, облагаемую налогом, и размер самого налога, что приводит к увеличению зарплаты «на руки».
Имущественные
Имущественный налоговый вычет — это процесс возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который происходит при покупке или строительстве жилья, приобретении земельных участков, а также при выплате процентов по ипотеке.
Стандартные
Стандартные вычеты доступны определённым группам населения и имеют фиксированный размер. Они делятся на два типа: стандартные вычеты на самого налогоплательщика (для льготных категорий граждан) и стандартные вычеты на детей (сумма зависит от количества детей в семье).
Инвестиционные
Инвестиционный налоговый вычет, также известный как вычет по индивидуальному инвестиционному счёту (ИИС), представляет собой возмещение налога на доходы, полученные инвестором в результате продажи финансовых активов или других официальных источников дохода.
Профессиональные
Профессиональный налоговый вычет — это особый вид налоговой льготы, позволяющий снизить размер налогооблагаемой базы и уменьшить сумму налога на доходы физических лиц. Если налог уже был оплачен, с помощью вычета можно частично вернуть ранее уплаченные средства.
Вычет на убытки по ценным бумагам
Налоговый вычет на убытки по ценным бумагам — это инструмент для снижения налогового бремени, связанный с инвестициями в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Он выражается в уменьшении налогооблагаемой базы на сумму потерь, понесённых в результате таких операций.
Вычет на убытки от инвестиционного товарищества
Налоговый вычет на убытки от инвестиционного товарищества — это право участника товарищества снизить свою налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счёт учёта понесённых убытков от совместной деятельности. Такие убытки могут быть перенесены на будущие налоговые периоды, но не более чем на 50 % от их общей суммы.
Как получить налоговый вычетДля получения налогового вычета в 2024 году выполните следующие шаги:
- Убедитесь, что имеете право на налоговый вычет. Вычеты могут быть предоставлены за различные расходы, такие как обучение, лечение, покупка недвижимости и другие определённые виды затрат.
- Соберите все необходимые документы, которые подтверждают ваши расходы и право на вычет. Это могут быть договоры, чеки, квитанции, справки и другие документы.
- Заполните налоговую декларацию формы 3-НДФЛ.
- Подайте заполненную декларацию и документы в налоговую инспекцию по месту вашего жительства.
- Ожидайте проверки вашей декларации и перечисления суммы вычета на ваш банковский счёт.
Какие документы нужны для получения налогового вычетаДокументы, необходимые для получения налогового вычета:
- Договор купли-продажи квартиры (если было приобретено готовое жильё).
- Договор долевого участия и подписанный акт приёма-передачи квартиры (при покупке жилья в новостройке).
- Ипотечный договор (если вы хотите получить вычет за уплаченные проценты по ипотеке).
- Документы, которые подтверждают расходы на покупку квартиры и уплату процентов по кредиту (выписки из банка, расписки о получении денег, квитанции к приходным ордерам, товарные и кассовые чеки и т. д.).
- Свидетельство о браке и заявление о распределении вычета между супругами (если это применимо).
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