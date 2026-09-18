Налоговый вычет на ребёнка могут получить оба родителя одновременно

18 сентября 2026, 15:44

Эксперт «Народного фронта» Щёголева: оба родителя могут получить вычет на ребенка

Фото: iStock/panophotograph

Граждане России имеют право на получение налогового вычета на детей. Воспользоваться им могут родители, усыновители, опекуны и попечители, при этом вычет может одновременно получать каждый из родителей.