Налоговый вычет на ребёнка могут получить оба родителя одновременно
Граждане России имеют право на получение налогового вычета на детей. Воспользоваться им могут родители, усыновители, опекуны и попечители, при этом вычет может одновременно получать каждый из родителей.
Эксперт «Народного фронта» Наталья Щёголева в беседе с RT напомнила, что вычет предоставляется на ребёнка в возрасте до 18 лет. Если он является студентом очной формы обучения, право на получение вычета сохраняется до достижения им 24 лет. Для оформления вычета необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка, а также документы, подтверждающие особый статус.
По словам Щёголевой, для усыновителя, опекуна или приёмного родителя потребуется решение суда об усыновлении, акт органа опеки о назначении опекуна или договор о приёмной семье. Если ребёнок обучается очно, понадобится справка из учебного заведения, а если имеет инвалидность — справка об инвалидности. Для единственного родителя необходимо представить свидетельство о смерти второго родителя или решение суда о признании его безвестно отсутствующим. В случае если второй родитель отказался от вычета, потребуется подтверждение от него.
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