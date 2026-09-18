Запекать, варить или готовить на пару: стало известно, как полезнее есть тыкву

18 сентября 2026, 14:05

Диетолог Дианова развеяла миф о пользе только сырой тыквы

Фото: Istock / gchapel

Тыква считается одним из главных осенних продуктов, но вокруг неё хватает мифов. Один из них — будто максимальную пользу можно получить только из сырой мякоти. Диетолог Нурия Дианова объяснила Общественной Службе Новостей, что на практике всё зависит от способа приготовления.





Тыква богата бета-каротином, клетчаткой, калием и магнием, а её семечки дополнительно содержат растительный белок, полезные жиры и цинк. По словам специалиста, запекание при 180–200 градусах помогает сделать антиоксиданты более доступными, а варка и тушение также позволяют сохранить значительную часть полезных свойств. При этом наиболее щадящим способом приготовления Дианова назвала готовку на пару — так лучше сохраняются водорастворимые витамины и микроэлементы.





«Не стоит обходить вниманием и тыквенное масло», — добавила диетолог.