Запекать, варить или готовить на пару: стало известно, как полезнее есть тыкву
Тыква считается одним из главных осенних продуктов, но вокруг неё хватает мифов. Один из них — будто максимальную пользу можно получить только из сырой мякоти. Диетолог Нурия Дианова объяснила Общественной Службе Новостей, что на практике всё зависит от способа приготовления.
Тыква богата бета-каротином, клетчаткой, калием и магнием, а её семечки дополнительно содержат растительный белок, полезные жиры и цинк. По словам специалиста, запекание при 180–200 градусах помогает сделать антиоксиданты более доступными, а варка и тушение также позволяют сохранить значительную часть полезных свойств. При этом наиболее щадящим способом приготовления Дианова назвала готовку на пару — так лучше сохраняются водорастворимые витамины и микроэлементы.
«Не стоит обходить вниманием и тыквенное масло», — добавила диетолог.По её словам, жиры помогают организму лучше усваивать бета-каротин, поэтому растительное масло или ореховую пасту можно добавлять к оранжевым овощам. А вот с тыквенными латте, сиропами и цукатами эксперт советует не перебарщивать: большое количество сахара может свести на нет пользу самого продукта.
При этом делать тыкву единственной основой осеннего рациона тоже не стоит. Дианова рекомендует сочетать её с капустой, бобовыми, рыбой, корнеплодами, фруктами и ягодами — так рацион получится более разнообразным и сбалансированным.