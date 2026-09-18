В России задумались об усложнении заданий ЕГЭ

18 сентября 2026, 14:31

ЕГЭ могут усложнить из-за высоких результатов выпускников

Фото: Istock / mapo

Помощник президента России Андрей Фурсенко допустил, что задания Единого государственного экзамена могут сделать сложнее, если школьники продолжат показывать стабильно высокие результаты. Об этом сообщает ТАСС.





По его словам, при дальнейшем росте числа выпускников, получающих максимальные баллы, а также высоких результатах участников олимпиад, уровень сложности экзамена могут пересмотреть.



При этом Фурсенко отметил, что сокращение количества стобалльников само по себе не обязательно будет плохим показателем. По его мнению, задача ЕГЭ заключается не в том, чтобы как можно больше выпускников получили максимальный результат, а в объективной оценке того, насколько хорошо школьники освоили учебный материал.





«Главная цель ЕГЭ — не просто выявить, сколько выпускников получили высший балл», — подчеркнул Фурсенко.