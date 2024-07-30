Налоговики Италии арестовали замок российского миллиардера

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Замок российского миллиардера Алексея Федорычева арестовала итальянская налоговая полиция. Как сообщает издание Corriere Fiorentino, речь идет об историческом замке Торро дель Галло в Тоскане.
Помимо недвижимости, по информации журналистов, арестованы и другие активы, общая сумма которых составляет 44,4 миллиона долларов. Обозреватели опубликовали видео, снятое силовиками во владениях бизнесмена.
Уточняется, что активы арестованы по запросу международной судебной помощи, который направила Украина. В Италии Федорычев фигурирует в деле по мошенничеству в отношении одной из украинских компаний, которая занимается продажей сельскохозяйственной продукции. Миллиардер подозревается в отмывании денежных средств и подкупе госслужащих. Ущерб оценивается в шесть миллионов долларов.
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