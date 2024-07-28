В Госдуме высказались о нападении сына миллиардера на полицейского

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Руководство Министерства внутренних дел (МВД) взяло под контроль ситуацию, связанную с нападением Тимура Бажаева, сына миллиардера Мусы Бажаева, на сотрудника полиции возле стадиона «Лужники» в Москве. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, это «дело чести» для ведомства. Политик подчеркнул, что МВД взяло разбирательство под личный контроль из-за попыток влияния на ход расследования.
Ранее Муса Бажаев прокомментировал задержание своего сына по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Он выразил сомнение в том, что его сын мог совершить такой проступок, но пообещал, что Тимур возьмет на себя ответственность, если его признают виновным.
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«23-летний "мажор" ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа», – заявил парламентарий.
Ранее Муса Бажаев прокомментировал задержание своего сына по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Он выразил сомнение в том, что его сын мог совершить такой проступок, но пообещал, что Тимур возьмет на себя ответственность, если его признают виновным.
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Александр Климов