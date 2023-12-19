Секс-эксперт назвал способы увеличить пенис без операции

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Секс-консультант, профессор Киван Уайли рассказал о способах безоперационного увеличения размера полового члена. Об этом пишет The Sun.
Он рассказал, что мужчины, которые переживают по поводу размера полового органа, часто не принимают свое тело в целом. Для повышения уверенности он посоветовал мужчинам привести себя в спортивную форму и, в частности, убрать жир на животе, который может мешать оценить длину полового члена по достоинству. Он также порекомендовал коротко стричь лобковые волосы, чтобы они не закрывали длину полового органа.
Он также обратил внимание, что с помощью помп нельзя увеличить размер члена, а установка растяжителей на пенис может быть опасна для здоровья — неправильное использование может травмировать орган.
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Он также обратил внимание, что с помощью помп нельзя увеличить размер члена, а установка растяжителей на пенис может быть опасна для здоровья — неправильное использование может травмировать орган.
«Некоторые пациенты, использующие растягивающие устройства в течение шести месяцев, заметили увеличение размеров на один-два сантиметра. Однако такое лечение не следует начинать без наблюдения врача», — обратил внимание Уайли.Читайте также:
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Алина Юрчак