«Нанимают проституток»: Фанат секс-вечеринок рассказал об ужасах, которые там происходят

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Любитель секс-вечеринок из Великобритании рассказал о темной стороне таких мероприятий. Об этом мужчина рассказал в беседе с YouTube-каналом издания Vice.
Пожелавший сохранить анонимность великобританец рассказал, что люди не всегда идут на подобные мероприятия по собственном желанию. Бывает так, что партнер уговаривает другого, и в результате это не приносит второму никакого удовольствия. Часто людей вынуждают заниматься сексом, если они этого не желают. Из-за этого некоторые оказываются вовлечены в более извращенные практики, чтобы испытать новые ощущения. Как утверждает британец, это выглядит крайне нездорово со стороны.
Аноним отметил, что неоднократно видел людей, которым в процессе становилось некомфортно, но они ничего не говорили.
Он также заявил, что некоторые свингерские секс-вечеринки запрещают приходить по одному, поэтому мужчины нанимают проституток, чтобы те притворялись их партнерами. Британец пояснил, что такие тусовки, в основном, любят посещать богатые пожилые мужчин, чьи подруги намного моложе.
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Аноним отметил, что неоднократно видел людей, которым в процессе становилось некомфортно, но они ничего не говорили.
«На одной из секс-вечеринок несколько лет назад я только закончил заниматься сексом с женщиной, а ее муж все еще занимался сексом с кем-то еще прямо рядом с нами. Я видел, что ей было очень неприятно: она не хотела, чтобы он был с другой женщиной и жаждала, чтобы он прекратил», — вспомнил мужчина.Читайте также:
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