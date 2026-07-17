Стало известно, что россияне успевают выгореть до осознания потребности в отдыхе

17 июля 2026, 08:42

Каждый пятый россиянин видит потребность в отдыхе после ухудшения самочувствия

Фото: iStock/fizkes

Каждый пятый (21,9%) опрошенный россиянин замечает потребность в отдыхе лишь после появления явных сигналов организма и ухудшения самочувствия. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Нетологией», сервисом «Ясно» и FitStars, передает «Газета.Ru».