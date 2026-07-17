Стало известно, что россияне успевают выгореть до осознания потребности в отдыхе
Каждый пятый (21,9%) опрошенный россиянин замечает потребность в отдыхе лишь после появления явных сигналов организма и ухудшения самочувствия. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Нетологией», сервисом «Ясно» и FitStars, передает «Газета.Ru».
Участники опроса указали на сильную усталость как основной сигнал, требующий восстановления. Этот симптом отметили 70,1% респондентов. Раздражительность также служит поводом задуматься об отдыхе, по мнению 51,6% опрошенных. Недомогание, снижение иммунитета или болезнь вызывают необходимость заботы о себе у 40,9% респондентов, ухудшение концентрации — у 39,9%, а нарушения сна — у 26,9%.
Основной внутренней причиной отказа от заботы о себе стало эмоциональное выгорание, о котором сообщили 57,3% участников опроса. Среди внешних факторов, мешающих заботе о себе, лидируют работа и бытовые дела (60,1%), а также нарушение привычного распорядка дня (36,8%). Эксперты рекомендуют обращать внимание на первые признаки перегрузки, чтобы не допустить перехода усталости в серьезную проблему.
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