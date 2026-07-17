Школьник стал инвалидом после двух месяцев курения вейпа

17 июля 2026, 09:03

Baza: 14-летний москвич попал в реанимацию с поражением легких из-за вейпа

Фото: iStock/peterscode

Кровавый кашель и тяжёлое поражение лёгких начались у 14-летнего подростка после двух месяцев курения вейпа. Об этом пишет Baza.