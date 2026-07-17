Школьник стал инвалидом после двух месяцев курения вейпа
Кровавый кашель и тяжёлое поражение лёгких начались у 14-летнего подростка после двух месяцев курения вейпа. Об этом пишет Baza.
В детскую больницу Москвы поступил пациент с высокой температурой, сухим кашлем и слабостью. Родители думали, что это вирус, но домашнее лечение не давало результатов. Врачи заподозрили у мальчика пневмонию, но флюорография не выявила патологий. Однако компьютерная томография показала характерные изменения — так называемый рисунок «дерево в почках».
Состояние ребёнка ухудшалось: он начал кашлять кровью, появилась одышка, даже когда он просто лежал, а также снизилась сатурация. Мальчика перевели в реанимацию и подключили к кислородной поддержке.
Только тогда подросток признался, что два месяца систематически курил вейп. На основании этой информации врачи смогли поставить точный диагноз — острое токсическое поражение лёгких. После месяца лечения состояние пациента улучшилось. Его выписали домой с направлением на оформление инвалидности.
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