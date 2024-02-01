Нанотехнолог Кучеров раскрыл, когда Земля прекратит своё существование

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Инженер-нанотехнолог Государственного университета просвещения Роман Кучеров высказал предположение о том, что Земля прекратит своё существование через 7 млрд лет.
По его словам, это случится тогда, когда Солнце будет находится в фазе красного гиганта.
Ранее замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей заявлял, что вспышки на Солнце не оказали негативного влияния на нашу планету, поскольку космическая буря, вызванная им, обошла Землю стороной.
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«Примерно через 7 млрд лет весь водород в центре Солнца иссякнет, область термоядерных реакций переместится в верхние слои Солнца, где он ещё останется, из-за чего Солнце превратится в красного гиганта. Его радиус увеличится более чем в 210 раз, что может превзойти радиус орбиты Земли. Если это произойдет, то наша планета будет поглощена и уничтожена Солнцем», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кучеров.
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Мелисса Тимофеева