Учёный Абубекеров с иронией оценил инициативу Норвегии увеличить часы в сутках

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Старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. М. В. Ломоносова Марат Абубекеров отметил, что инициатива об увеличении часов в сутках до 26 вряд ли найдёт отклик и будет реализована.
«В часе просто меньше минут получается. А как по-другому еще сделать? Иначе у тебя концы с концами не сойдутся, дебит с кредитом. Из шкурки, если шкурка одна, можно сшить одну шапку, можно две, а можно восемь. Но шкурка-то одна», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Абубекеров.
Он предположил, что такое предложение на обсуждение вынесли для пиара, а не для реализации.
До этого сообщалось, что самый северный регион Норвегии обратился с просьбой об увеличении времени в сутках в ЕК.
Ранее инженер-нанотехнолог Государственного университета просвещения Роман Кучеров высказал предположение о том, что Земля прекратит своё существование через 7 млрд лет.
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