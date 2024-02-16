Астроном Абунин: Не нужно переживать из-за магнитных бурь

Фото: istockphoto.com/magann
Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артём Абунин назвал нормальным процесс солнечной активности.
Он добавил, что спад активности Солнца займёт около 4-5 лет, после чего мы практически забудем о геомагнитных бурях, поэтому учёный призвал не переживать по поводу этого вопроса.
Ранее замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей заявлял, что вспышки на Солнце не оказали негативного влияния на нашу планету, поскольку космическая буря, вызванная им, обошла Землю стороной.
Читайте также:
Астрофизик Чашей: Космическая буря обошла Землю стороной
Жители Подмосковья смогут передать «космические приветы» на выставке «Вселенная BRICS»
В Новый год зафиксировали крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
«Среднестатистический человек проживает за свою жизнь где-то в районе 5 тыс. магнитных бурь. Поэтому не нужно переживать и как-то расстраиваться по этому поводу. Лучше радоваться, брать хорошие фотоаппараты и во время магнитных бурь идти ловить полярное сияние», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Абунин.
Читайте также:
Астрофизик Чашей: Космическая буря обошла Землю стороной
Жители Подмосковья смогут передать «космические приветы» на выставке «Вселенная BRICS»
В Новый год зафиксировали крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
Мелисса Тимофеева