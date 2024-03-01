Нападающего «Спартака» не выпустили из ОАЭ: его связь с контрабандой и поможет ли Госдума

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Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес задержан в аэропорту Дубая. Почему спортсмена не выпустили из страны, и как бы ему могло помочь российское гражданство, читайте в материале «Радио 1».
Футболиста из «Спартака» не выпустили из Дубая
Квинси Промес находился в ОАЭ вместе с футбольной командой. 29 февраля «Спартак» должен был вернуться в Россию, однако на борт самолета пустили не всех участников команды. Причина задержания Промеса в аэропорту не известна, однако СМИ предполагают, что это может быть связано с возбужденным на него уголовным делом.
Квинси Промес объявлен в розыск
14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Футболиста обвинили в контрабанде наркотиков. По версии следствия, спортсмен перевез 1, 3 тонны наркотического вещества в мешках для соли. Правозащитник футболиста решение суда оспорил.
Несмотря на приговор суда, футболист продолжил свою спортивную деятельность и готовился к возобновлению сезона.
В Госдуме объяснили, почему не могут помочь Промесу
Россия не может содействовать в возвращении Промеса в страну, потому что у него нет российского гражданства, сообщила депутат Госдумы Светлана Журова. Она также обратила внимание на то, что футболисту не стоило лететь в ОАЭ в сложившихся обстоятельствах и оценила вероятность его депортации.
«Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами. Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Он хороший игрок, но свято место пусто не бывает — придёт другой хороший игрок», — заявила Журова
Футболист Промес: что с ним, где находится
После задержания Промес был доставлен в отделение полиции в Дубае. Его сопровождали сотрудники службы безопасности. В настоящее время на связь с ним выходит только его правозащитник. Ситуацию с задержанием футболиста в «Спартаке» назвали непростой, и отказались от дачи каких-либо комментарий.
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Анастасия Хохлова