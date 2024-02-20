Футболист Деменко объяснил покупку Угальде «Спартаком»

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Футболист Максим Деменко высказал мнение о том, что покупка форварда Манфреда Угальде «Спартаком» является имиджевым шагом для клуба.
«Я согласен с тем, что говорит Леонид Федун, и с позицией, что этот трансфер может быть имиджевым моментом. <…> Но я считаю, что любой клуб должен продавать игроков. <…> Стоит ли сейчас в чемпионате России делать такие покупки, как Угальде, чтобы взять чемпионство? Тем более в этом сезоне будет сложно взять чемпионство. Будет сложновато отыграть отрыв», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Деменко.
Отмечается, что покупка Угальде за €13 млн стала второй в истории самых дорогих трансферов «Спартака».
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