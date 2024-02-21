Футболист Бушманов заявил об обязанности «Спартака» бороться за тройку

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что команда должна бороться за тройку в этом сезоне.
«У «Спартака» есть всё, чтобы хорошо выступить во второй части сезона РПЛ. Они обязаны бороться за тройку, сейчас видно, что у команды есть положительные сдвиги в игре. Есть стабильная схема, игроки уже понимают, что от них хочет тренер», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.
Он выразил уверенность в том, что «Спартак» хорош себя проявит.
Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что команда пребывает в тонусе и вполне может побороться за титул чемпиона РПЛ наравне с «Краснодаром» и «Зенитом».
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