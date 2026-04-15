Нападающий «Металлурга» стал номинантом рейтинга Forbes
Хоккеист магнитогорского клуба «Металлург» Роман Канцеров стал одним из номинантов в рейтинге журнала Forbes «30 до 30».
Для того чтобы составить список, эксперты отбирают 100 кандидатов — по 10 в каждой категории. Ими могут стать россияне в возрасте до 30 лет, признанные в профессиональном сообществе и известные на всероссийском или международном уровне. После объявления номинантов стартует голосование, по результатам которого жюри и редакция отбирают по три человека в каждой категории.
Одним из претендентов в номинации «Спорт и киберспорт» стал 21‑летний Роман Канцеров. Хоккеист играет за команду Магнитогорска «Металлург» и уже стал одной из главных звёзд КХЛ.
В списке также представлены: 24-летний фигурист Петр Гуменник, 23-летний ски-альпинист Никита Филиппов, 21-летняя пловчиха Дарья Клепикова, 22-летний дзюдоист Тимур Арбузов, 18-летний киберспортсмен Иван Zweih Гогин, 25-летняя гимнастка Ангелина Мельникова, 11-летний шахматист Роман Шогджиев, 19-летний легкоатлет Алексей Данилов и 23-летний автогонщик Михаил Симонов.
