Турнир по настольному теннису в Подольске собрал 35 юных спортсменов

14 апреля 2026, 18:27

Соревнования, посвященные памяти тренера Натальи Павловой, провели в спортзале дома культуры «Октябрь» в Подольске в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Наталья Павлова стояла у истоков создания подольской школы настольного тенниса. В турнире, посвящённом её памяти, приняли участие 13 девочек и 22 мальчика 2015 года рождения и младше.





«Наталья Константиновна подготовила целую плеяду наставников — я тоже её воспитанник. Мы с коллегами специально выбрали формат «только для подольских» и эту возрастную категорию, чтобы дать возможность нашим ребятам получить соревновательный опыт», — отметил главный судья соревнований, заслуженный тренер России Игорь Сазонов.