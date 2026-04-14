Турнир по настольному теннису в Подольске собрал 35 юных спортсменов
Соревнования, посвященные памяти тренера Натальи Павловой, провели в спортзале дома культуры «Октябрь» в Подольске в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Наталья Павлова стояла у истоков создания подольской школы настольного тенниса. В турнире, посвящённом её памяти, приняли участие 13 девочек и 22 мальчика 2015 года рождения и младше.
«Наталья Константиновна подготовила целую плеяду наставников — я тоже её воспитанник. Мы с коллегами специально выбрали формат «только для подольских» и эту возрастную категорию, чтобы дать возможность нашим ребятам получить соревновательный опыт», — отметил главный судья соревнований, заслуженный тренер России Игорь Сазонов.Победу на соревнованиях среди девочек завоевала Евгения Краховецкая, второе место заняла Анастасия Головинская, а третью ступень пьедестала почёта разделили Элина Бор и Ника Пигарева. Среди мальчиков лучшим стал Глеб Попов, серебро выиграл Лев Спиридонов, а бронзу — Алексей Лесин и Максим Савельев.