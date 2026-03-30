Спортивный директор сборной Никарагуа Салинас высказался об уровне российской национальной команды

Спортивный директор сборной Никарагуа: Россия не самый сильный наш соперник
Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас в интервью Metaratings.ru высказался об уровне российской национальной команды.
По его мнению, Россия не является самым сильным соперником для команды Никарагуа.
«Мы играли против Ирана, который занимал 19-е место в рейтинге ФИФА, против Уругвая – 12–13-е. Россия – топ-команда, но не самая сильная из тех, с кем мы встречались. Думаю, Гана и Коста-Рика – команды примерно того же уровня», — отметил Салинас.
Сборная России 27 марта одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче, завершив игру со счётом 3:1. В следующий раз, 31 марта, россияне встретятся с национальной сборной Мали. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени.
Согласно последнему рейтингу ФИФА, сборная России занимает 36-е место в мире, Коста-Рика – 51-е, а Гана – 73-е.