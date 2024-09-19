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Экстрасенс Кашпировский в 85 лет возобновил деятельность и проводит сеансы

19 сентября 2024, 16:04
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Экстрасенс Анатолий Кашпировский, который уверяет, что в годы перестройки излечил 10 миллионов человек, снова даёт сеансы своей лечебной магии. После одного из них он и его охрана едва не избили журналистов за каверзный вопрос.
На сеансы 85-летнего мага в основном ходит публика 40 лет и старше, передаёт телеграм-канал SHOT. Одна женщина, приехавшая исцеляться с Кавказа, рассказала, что Кашпировский вылечил её от синяков — через некоторое время после встречи посинения у неё на руках прошли. Как, впрочем, это и свойственно обычным синякам.

Корреспондент телеграм-канала после одного из выступлений задал целителю вопрос относительно большого количества скептических комментариев о его деятельности. Жена мага Гулизар Чалбашова, которая занимается его социальными сетями и по совместительству, видимо, безопасностью, набросилась на журналиста и едва не выбила телефон у него из рук.



По ​информации телеграм-канала, на выступления Кашпировского собирается в среднем по 300 человек. ​За четыре дня сеансов в Москве его выручка составила около шести миллионов рублей. Уже анонсированы новые встречи с жаждущими исцеления в Санкт-Петербурге.

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#телефон
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Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал
Познер: информация о возвращении на Первый Канал является преувеличением
19 сентября 2024, 05:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Познер опроверг слухи о своем полном возвращении на Первый канал и пояснил формат своего возможного сотрудничества с телеканалом.
В беседе с «Лентой.ру» журналист назвал сообщения о его возвращении преувеличением.

«Это и правда, и неправда. Примерно полтора года назад я предложил Первому каналу создать документальный фильм о Турции, и телеканал проявил интерес. Мы завершили съемки, фильм называется "Турецкая тетрадь". Мы сдали его недавно на Первый канал, и, как я понимаю, он может быть показан. Однако окончательного подтверждения пока нет», — отметил Познер.

По словам журналиста, говорить о его полном возвращении на телеканал преждевременно.

«Если фильм будет показан, я появлюсь в нем, но это не значит, что я возвращаюсь на Первый канал в полном объеме», — добавил он.
Ранее появились сообщения о том, что Познер вернется на Первый канал с новым проектом «Турецкая тетрадь». Однако сам журналист в прошлом высказывался о том, что сомневается в своем возвращении, отмечая, что его программа «Познер» исчезла из эфира после начала спецоперации на Украине, когда телеканал переключился на информационные передачи.

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Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона

«Месть Большого театра»: Волочкова раскрыла дальнейшие шаги в деле с невыплатой пенсии

«Не прошел кастинг на ухажера»: откровения звезд на премьере «Маме снова 17» с Крюковым и Ходченковой
#фильм
#журналист
#программа
#съёмки
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Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона
18 сентября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Известная российская певица Алсу Сафина решила добиться удовлетворения своих материальных запросов после развода с бизнесменом Яном Абрамовым нетривиальным способом. Она подала иск о разделе имущества в лондонский суд.
Телеграм-канал SHOT напоминает, что у поп-дивы, помимо российского гражданства, есть также и британский паспорт, что и позволило ей в столь щекотливом пост-семейном споре прибегнуть к услугам служителей Фемиды с Туманного Альбиона. Брак с Абрамовым был официально расторгнут в Пресненском районном суде города Москвы 27 августа.

Свой комментарий такого хода певицы дал адвокат предпринимателя Александр Добровинский. Он признался, что для него такое решение Алсу стало неожиданным, так как всё действо теперь перемещается в недружественную страну. Юрист предположил, что артистка трезво оценила свои шансы и решила подавать на раздел имущества в Лондоне, рассчитывая, что британский суд встанет на сторону подданной своей страны.

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#суд
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«Месть Большого театра»: Волочкова раскрыла дальнейшие шаги в деле с невыплатой пенсии
Волочкова заявила, что подаст иск по делу о невыплате пенсии в другой суд
18 сентября 2024, 12:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Мещанский суд Москвы отклонил иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Танцовщица не намерена останавливаться и продолжит борьбу.
Корреспондент «Радио 1» побеседовала с Анастасией Волочковой и узнала о ситуации с невыплатой пенсии Заслуженной артистке России.

«С этой пенсией мы боремся уже несколько лет, и дело тут даже не в самой борьбе, а уже в принципе. Сначала Большой театр потерял пять лет стажа, потом они его вроде как нашли, но трудовая книжка была выдана сфальсифицированная. Затем случайно потерял мой стаж театр Юрия Григоровича в Краснодаре, где я также пять лет была примой-балериной. Чтобы вы понимали, для ведущего мастер сцены, то есть, когда ты прима-балерина или солист балета, необходимо 15 лет стажа. У меня как раз они есть: Мариинский театр пять лет балета, Большой театр пять лет, и столько же Театр балета Юрия Григоровича. Но почему-то эти пять лет превратили в два года, и в итоге для 15 лет у меня не хватает фактически полугода», – объяснила Волочкова.

Однако она подчеркнула, что до сих пор является действующей балериной, а её действительный стаж составляет не 15, а 30 лет. Танцовщица продолжает участвовать в концертах и спектаклях по всей России, в том числе организующихся на благотворительной основе.

Волочкова предположила, что этот инцидент может быть вызван местью руководства Большого театра за выигранный балериной судебный процесс, по итогам которого ей удалось доказать незаконность увольнения в 2003 году.
«Я до сих пор числюсь в Большом театре, но после выигранного суда мне не дали ни одной роли. Но я на это и не рассчитывала, поскольку тогда отстаивала честь и достоинство и доказала в суде, как единственная балерина, которой удалось выиграть суд у Большого театра, что меня уволили незаконно», – заявила артистка.

По словам адвоката Волочковой, Мещанский суд отклонил иск из-за того, что его необходимо было подавать в другой суд. Однако Анастасия уверена, что это лишь предлог для затягивания дела.
«Я вижу, что сейчас просто тянут время и ищут отговорки и поводы для того, чтобы затянуть эту ситуацию. Но у меня есть огромный пул людей: мои поклонники и коллеги, которые могут доказать, что я до сих пор танцую, что я действующая балерина», – подчеркнула она.

В заключение Волочкова заявила, что теперь вместе с адвокатом она будет подавать иск в другой суд, однако и здесь есть опасения, что ситуация повторится. Но оставлять её на произвол судьбы «совершенно неправильно», убеждена балерина.

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#суд
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#анастасия волочкова
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«Не прошел кастинг на ухажера»: откровения звезд на премьере «Маме снова 17» с Крюковым и Ходченковой
В Москве состоялась светская премьера комедии «Маме снова 17»
18 сентября 2024, 11:09

Фото: Радио 1

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ комедии «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой в главной роли. На красной дорожке помимо съемочной команды картины были замечены: Нонна Гришаева, Елена Борщева, Юлия Проскурякова, Катя Лель и другие звезды. О том, как прошла премьера и какими событиями из своей жизни поделились артисты, расскажет редакция «Радио 1».

Сюжет комедии «Маме снова 17»


По сюжету фильма молодая девушка по имени Ольга (Екатерина Чаннова) узнает о своей беременности и обращается к экстрасенсу с просьбой исправить свое положение. Гадалка просит героиню задуть свечу, девушка теряет сознание, а, очнувшись, оказывается в будущем. Ольге уже не 17, а 36 лет: она мать-одиночка, которая занимает должность директора школы, где учится ее 18-летний сын.

Разобраться в произошедшем и познакомиться с миром будущего Ольге (Светлане Ходченковой) помогает школьный психолог, роль которого исполнил Константин Крюков.


Красная дорожка


В прокат комедия «Маме снова 17» выходит 19 сентября. Режиссер проекта Анна Курбатова рассказала, как Светлана Ходченкова готовилась к своей роли.
Фото: Радио 1


«На самом деле, очень сложно женщине в возрасте 35-38 лет изображать 17-летнюю так, чтобы это не выглядело клоунадой, а было органично, смешно и «трушно» — извините меня за такое слово. Поэтому это, конечно, вызов. Света очень ответственно подошла к работе над своей ролью. У нас есть актриса Катя Чаннова, которая играет Ходченкову в детстве. Так получилось, что сцену с Катей сняли до того, как снимали Свету. Она потом смотрела, как играла Катя, и перенимала некие ее повадки и манеры», — рассказала режиссер.

На красной дорожке главная звезда комедии Светлана Ходченкова появилась одной из последних. Образ актрисы соответствовал ее героини из фильма: джинсы, белая футболка, серый жакет, остроносые туфли и «учительские» очки.

Актер, исполнивший роль школьного психолога, Константин Крюков вышел на «дорожку» в солидном классическом костюме темно-синего цвета. Артист рассказал, что сам очень любил учиться в школе, а его любимым предметом была химия. Крюков также сообщил, что в настоящее время старается больше времени проводить с семьей, поэтому специально отказывается от некоторых проектов.

Фото: Радио 1

«Я меньше работаю, больше сижу дома, наслаждаюсь отцовством и радуюсь всему, что происходит. Наблюдаю за всеми маленькими переменами», — рассказал актер.

Актриса и юмористка Елена Борщева посетила премьеру со своей дочерью Мартой. 17-летняя девушка рассказала, что планирует поступать в театральный, а также сообщила, что не так давно рассталась с молодым человеком, назвав его «недоухажером».

Фото: Радио 1

«Недоухажер, который не прошел кастинг на ухажера», — пошутила Елена Борщева.

Также на мероприятии были замечены Катя Лель, Анна Чурина, Арина Данилова, Юлия Проскурякова, Сергей Жарков и многие другие.

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#кино
#шоу-бизнес
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Секс за 100 тысяч, арест за проституцию и разводы с миллионерами: как сейчас живет модель Олеся Малибу
17 сентября 2024, 14:51

Фото: соцсети О. Малибу

Звезда эротических журналов и скандальных реалити-шоу Олеся Малибу всю жизнь стремится найти себе «папика» и жить на широкую ногу. Однако ее многочисленные браки длятся не более одного месяца, а влиятельные поклонники не торопятся делать ей роскошные подарки. О том, как и на что живет русская версия Памелы Андерсон расскажет редакция «Радио 1».

Пластические операции


Олеся Кожевникова, она же Олеся Малибу, родилась в Подмосковье в обычной семье. С раннего возраста она мечтала о популярности и роскошной жизни. Для достижения своей цели она выбрала, на ее взгляд, простой путь: хирургические операции, участие в скандальных реалити-шоу и поиск богатого покровителя. Олеся была уверена, что изменения во внешности помогут ей кардинально изменить жизнь, не задумываясь о последствиях для репутации и здоровья.

Чтобы накопить деньги на преображение, она устроилась работать продавцом в спортивном магазине и распространяла косметику. Собрав необходимую сумму, она отправилась к косметологу, чтобы сделать себе большие губы. Следующий шаг – увеличение груди. В 18 лет она увеличила грудь с второго до четвертого размера, но этого ей показалось недостаточно. С помощью нового поклонника она сделала грудь шестого размера.

Удача не заставила себя ждать: пышногрудую блондинку начали замечать и приглашать на откровенные фотосессии. Олеся быстро освоила новую профессию, и вскоре ей понадобился псевдоним – так появилась экстравагантная интернет-звезда Олеся Малибу.

Фото: соцсети О. Малибу

Драки и реалити


Целью Малибу было стать похожей на Памелу Андерсон, звезду сериала «Спасатели Малибу». Она стала выщипывать брови, посещать солярий и подражать стилю актрисы.

Впервые на телевидении Олеся появилась в программе, где подбирали пары для мужчин и женщин. Она выступала в роли невесты, за сердце которой боролись трое претендентов, но ни с одним из них у нее не сложилось отношений. Позже она вернулась на шоу в качестве подруги невесты, где запомнилась дракой с другой эксцентричной участницей Кариной Барби.

Затем Олеся решила попробовать себя в реалити-шоу «Дом-2», но продержалась там всего один день.

Олеся также появилась в юмористической передаче, где заявила о желании стать певицей. В 2018 году она записала трек и клип «Королева бала», но на этом ее музыкальная карьера закончилась.

Арест из-за организации проституции


В 2015 году Олесю Малибу задержала полиция по обвинению в организации проституции. Выяснилось, что она разместила анкету с откровенными фотографиями в интернете. Журналист, который проводил расследование, притворился клиентом и предложил Олесе провести ночь за сто тысяч рублей — она согласилась.

В 2020 году имя Олеси вновь оказалось в новостях из-за конфликта с соседями. Она требовала убрать коляски и велосипеды с лестницы. Суд встал на ее сторону, но общественность раскритиковала ее за появление в суде в халате. Несмотря на негативные отзывы, Олеся продолжала привлекать к себе внимание. Она даже провела бой с блогером Иришкой Чики-Пики и вышла из него победительницей.


Новые изменения во внешности


Со временем Олеся осознала, что ее образ стал слишком экстравагантным и уже не удивляет окружающих. Она решила изменить стиль на более сдержанный: покрасила волосы в натуральный цвет и немного уменьшила губы.

Параллельно с изменениями во внешности в личной жизни Кожевниковой также произошли перемены. В 2015 году она вышла замуж за сомелье Владимира Матвеева, но семейная жизнь оказалась недолгой — пара рассталась вскоре после медового месяца. В том же году появились слухи о ее помолвке с блогером Кириллом Терешиным, известным своими синтоловыми бицепсами, но и эти отношения не продлились долго.

В 2019 году Олеся вновь вспомнила о своем бывшем муже и решила привлечь внимание СМИ, обвинив новую супругу Матвеева в обмане. По ее мнению, Владимир воспитывал неродного ребенка.

Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

Олеся Малибу требует от мужчин миллион в месяц


В 2022 году звезда реалити наконец встретила своего «папика» и быстро завела с ним отношения, сыграв свадьбу. При этом она не собиралась прекращать свою деятельность в эскорте.

«Я никогда не говорю никогда. В этой жизни возможно всё. Я мосты не сжигаю», — делилась Олеся.

В 2023 году Малибу снова вышла замуж. Ее избранником оказался бизнесмен Артемий, который был старше ее на 19 лет. Однако этот брак тоже оказался недолгим: через месяц после свадьбы Олеся разорвала отношения.

Хотя брак завершился, Олеся не забыла о замороженном биоматериале своего экс-супруга. Она мечтает стать мамой, но пока это не удается, особенно без богатого спонсора.

«Он лишь скинул мне копейки на букет из 101 розы. Меня это не устраивает. Мне нужны Мальдивы и миллион рублей в месяц. Но, похоже, у Артемия начались проблемы в бизнесе, и это меня не интересует», — написала интернет-знаменитость в соцсетях.

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Ольга Кабо раскрыла своё отношение к процедурам красоты
Ольга Кабо: Возраста не боюсь
16 сентября 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актриса Ольга Кабо призналась, что не боится своего возраста, однако ухаживает за своим лицом и посещает косметолога.
По её словам, на данный момент она довольствуется эстетической косметологией.

«Я живу в гармонии с собой. Возраста не боюсь. Конечно, стараюсь ухаживать за собой, посещаю косметолога, но пока довольствуюсь лишь эстетической медициной», — поделилась в беседе с Газета.ру актриса.

А депутат Госдумы Мария Бутина рассказала, по какой причине стала заниматься бегом.

«Я начала бегать по другой причине, когда однажды утром проснулась и поняла, что мне всего 23 года, а чувствую я себя как-то не на 23. И тогда я подумала: а почему бы не побегать? В итоге пробежала половину круга, и силы иссякли. Со временем я стала замечать, что бег влияет на когнитивные функции. Народ утром идёт расплывшийся, а у тебя уже мозг соображает. Но просто бегать – это скучно. Поэтому во время пробежек я начала слушать книги, лекции», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Бутина.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему он отказался работать на западных каналах в период российской спецоперации на Украине.

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«Через месяц после СВО»: почему жена Манучарова бросила детей в «Шереметьево» и навсегда улетела в США
16 сентября 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актер Вячеслав Манучаров неохотно делился подробностями своей семейной жизни. Актер женился на гражданке США Доре Надеждиной, но долгое время скрывал этот факт от поклонников. Однако несколько дней назад в эфире телеканала НТВ артист рассказал, как на самом деле жил в браке со своей супругой и почему она его бросила, оставив в аэропорту совместных детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Что известно о супруге Манучарова


Брак с гражданкой США Дорой Надеждиной стал для Вячеслава Манучарова вторым. В 2015 году у пары родился сын Даниил, а в 2017 году у семейства появилась дочь.

Отношения между Манучаровым и его супругой стали рушиться после начала СВО на территории Украины. Вячеслав поддержал свою страну, в то время как Дора не захотела разделять его позицию.

«Через месяц после СВО все было тихо и спокойно. Вдруг я понимаю, что человек все больше времени находится в видеозвонке с за океаном. И смена настроений полностью. Я пытался поговорить. А в ответ: „Нет, нам нужно уехать с детьми туда, нам нужно быть там“. Сначала были мои успокоения на эту тему, что все будет хорошо и спокойно», — рассказал 42-летний Манучаров в программе Бориса Кочевникова «Судьба человека».

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Жена Манучарова хотела вывезти детей в США



Несмотря на аргументы Вячеслава, Дора не успокаивалась. Она решила тайком вывезти детей в США, не уведомив мужа. Манучаров узнал о том, что жена уходит от него, когда она пыталась пересечь границу в аэропорту «Шереметьево». У нее не было разрешения на вывоз детей от отца, и пограничники задержали ее.
«Мне позвонили из Шереметьево и сказали, что моя супруга с детьми пытается покинуть Россию и улететь в Нью-Йорк. Потребовалось мое разрешение», — рассказывает Вячеслав.

Он попытался связаться с Дорой, но она не ответила. В итоге он поехал в аэропорт. Желание уехать было настолько сильным, что Дора оставила детей в «Шереметьево» и улетела одна.

«Рейс был в 23:30, а я приехал в 23:40, понимая, что они улетели. В одном из отделов сидели мои дети, а мама уже летела в Нью-Йорк», — сообщил актер.

Теперь Вячеслав самостоятельно воспитывает детей. Он не мешает им общаться с матерью, но сам поддерживать отношения с ней не собирается. По его словам, они не разговаривали уже два года.

«Я ни разу не говорил с ней после этого. Мне просто не о чем с ней говорить», — утверждает артист.


Первый брак Манучарова


С первой женой Викторией Вячеслав познакомился, когда она училась в МГМУ им. Сеченова. Они поженились в 2010 году, а в 2011-м у них родилась дочь. В это время карьера Вячеслава стремительно развивалась, и он часто отсутствовал дома, что привело к конфликтам в семье. Через год после рождения дочери Виктория решила уйти. Вячеслав не стал ее удерживать, так как не чувствовал себя готовым к семейным обязанностям.

После развода бывшая жена запретила Манучарову видеться с дочкой. Однако незадолго до своей смерти Виктория пришла к нему и познакомила с Ариной. В 2017 году экс-супруга шоумена неожиданно скончалась.

«Жизнь непредсказуема. Сегодня я попрощался со своей бывшей женой, матерью моей старшей дочери. Спасибо, что была в моей жизни. Ты навсегда в моем сердце», — написал тогда Вячеслав в социальных сетях.

В беседе с Борисом Корчевниковым артист подтвердил, что смерть его бывшей жены произошла совершенно неожиданно, а все, что пишут в СМИ – миф. По словам артиста, у Виктории неожиданно оторвался тромб. Девушке было 29 лет.

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#сын
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«Трясти стразами и перьями»: почему Киркорову не надо выступать в зоне СВО
Депутат ГД Останина не понимает, зачем Киркорову выступать в зоне СВО
16 сентября 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певцу Филиппу Киркорову не стоит выступать в зоне спецоперации на Украине, считает депутат Госдумы Нина Останина, передает радио «Говорит Москва». Парламентарий уверена, что в зоне боевых действий должен выступать далеко не каждый артист.
«Далеко не каждый нужен в зоне спецоперации. Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен?» — задается вопросом Останина.
По ее мнению, выступать в зоне СВО не стоит и тем знаменитостям, которые предпочитают демонстрировать «накачанные губы» и «голые телеса».

Останина резюмировала, что защитникам родины нужны другие исполнители. В частности, те, кто проявляет патриотизм, демонстрируя любовь к отечеству внутренне и внешне.

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#россия
#звёзды
#сво
#госдума
#новости
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Суд раскрыл цель зарубежных концертов Галкина*
ТАСС: Галкин* использует юмористические концерты для пропаганды русофобии
15 сентября 2024, 05:28

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юморист Максим Галкин* использует свои концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Об этом сообщает ТАСС на основании судебных документов.
В решении Мосгорсуда отмечается, что во время выступлений за рубежом Галкин* поднимал вопросы внутренней и внешней политики России, распространял ложные сведения о ходе специальной военной операции (СВО).

«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», – пришел к выводу Мосгорсуд.

12 марта Мосгорсуд признал регистрацию Галкина* в качестве иностранного агента законной. Юмориста отказались исключать из списка иностранных агентов, несмотря на его попытки обжаловать решение.

Позже выяснилось, что Галкин* обжаловал отказ в регистрации в качестве иностранного агента в Верховном суде. Дата слушаний пока не назначена.

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* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
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