Экстрасенс Кашпировский в 85 лет возобновил деятельность и проводит сеансы

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Экстрасенс Анатолий Кашпировский, который уверяет, что в годы перестройки излечил 10 миллионов человек, снова даёт сеансы своей лечебной магии. После одного из них он и его охрана едва не избили журналистов за каверзный вопрос.
На сеансы 85-летнего мага в основном ходит публика 40 лет и старше, передаёт телеграм-канал SHOT. Одна женщина, приехавшая исцеляться с Кавказа, рассказала, что Кашпировский вылечил её от синяков — через некоторое время после встречи посинения у неё на руках прошли. Как, впрочем, это и свойственно обычным синякам.
Корреспондент телеграм-канала после одного из выступлений задал целителю вопрос относительно большого количества скептических комментариев о его деятельности. Жена мага Гулизар Чалбашова, которая занимается его социальными сетями и по совместительству, видимо, безопасностью, набросилась на журналиста и едва не выбила телефон у него из рук.
По информации телеграм-канала, на выступления Кашпировского собирается в среднем по 300 человек. За четыре дня сеансов в Москве его выручка составила около шести миллионов рублей. Уже анонсированы новые встречи с жаждущими исцеления в Санкт-Петербурге.
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Корреспондент телеграм-канала после одного из выступлений задал целителю вопрос относительно большого количества скептических комментариев о его деятельности. Жена мага Гулизар Чалбашова, которая занимается его социальными сетями и по совместительству, видимо, безопасностью, набросилась на журналиста и едва не выбила телефон у него из рук.
По информации телеграм-канала, на выступления Кашпировского собирается в среднем по 300 человек. За четыре дня сеансов в Москве его выручка составила около шести миллионов рублей. Уже анонсированы новые встречи с жаждущими исцеления в Санкт-Петербурге.
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Александр Бойцов