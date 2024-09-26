Напавший на полицейского в Москве американец хотел просить политического убежища

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Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, перед заседанием суда отказался от американского гражданства. Он также попросил представителей посольства США покинуть зал суда.
Как передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости, перед заседанием судья разрешил прибывшим американским дипломатам переговорить с обвиняемым. Они подошли к Татеру и принялись расспрашивать его о состоянии дел, но он вдруг заявил, что не желает с ними разговаривать, так как больше не считает себя гражданином США, после чего попросил их покинуть зал.
По словам адвоката американца, тот прибыл в Россию с целью получения политического убежища из-за преследования у себя на родине компетентными органами. Он уже начал оформлять документы для получения убежища, однако из-за того, что был задержан и помещён в СИЗО, прервал процедуру.
Задержали Татера в середине августа в отеле Radisson. Будучи нетрезвым, он устроил там скандал, отказался предоставлять документы о том, где жил ранее. Американца отвезли в отдел полиции, где он ударил одного из правоохранителей.
В зале суда Татер заявил также, что не желает присутствия американских журналистов, «особенно из CNN», а также «представителей Украины». В этой просьбе судья ему отказал, объяснив, что процесс является открытым.
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По словам адвоката американца, тот прибыл в Россию с целью получения политического убежища из-за преследования у себя на родине компетентными органами. Он уже начал оформлять документы для получения убежища, однако из-за того, что был задержан и помещён в СИЗО, прервал процедуру.
Задержали Татера в середине августа в отеле Radisson. Будучи нетрезвым, он устроил там скандал, отказался предоставлять документы о том, где жил ранее. Американца отвезли в отдел полиции, где он ударил одного из правоохранителей.
В зале суда Татер заявил также, что не желает присутствия американских журналистов, «особенно из CNN», а также «представителей Украины». В этой просьбе судья ему отказал, объяснив, что процесс является открытым.
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Александр Бойцов