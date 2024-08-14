В Москве задержан американец за нападение на полицейского

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По подозрению в нападении на сотрудника полиции задержан американец в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке Следкома. В ведомстве уточнили, что открыто уголовное производство по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
«С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — добавили в СК.
По предварительной информации, 12 августа ночью гражданин США был взят за хулиганство. В частности, он отказался предоставить свои документы для удостоверения личности, а затем напал на полицейского.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток покончил с собой из-за изнасилования отчимом.
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Никита Кротов