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В Москве задержан американец за нападение на полицейского

СК: в Москве задержан американец по подозрению в нападении на полицейского
14 августа 2024, 17:49
Фото: istockphoto/???? ??????

Фото: istockphoto/???? ??????

По подозрению в нападении на сотрудника полиции задержан американец в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке Следкома. В ведомстве уточнили, что открыто уголовное производство по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
«С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — добавили в СК.

По предварительной информации, 12 августа ночью гражданин США был взят за хулиганство. В частности, он отказался предоставить свои документы для удостоверения личности, а затем напал на полицейского.



Ранее сообщалось, что 14-летний подросток покончил с собой из-за изнасилования отчимом.

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#россия
#полиция
#сша
#криминал
#новости
#москва
#следственный комитет
Лекорню: аварию потерпели два истребителя Rafale, один пилот найден живым
14 августа 2024, 16:46

Фото: iStock/Gudella

Во Франции после авиакатастрофы с двумя военными самолетами в Мёрте и Мозеле нашли одного из пилотов, он жив. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьен Лекорню.
«Один из пилотов найден и находится в безопасности», — написал Лекорню в своем аккаунте в соцсети Х.

При этом он добавил, что поиски второго пилота до сих пор продолжаются. Для поисковой операции привлекли жандармерию, а также спасателей и управление лесного хозяйства.

Ранее стало известно, что во Франции на северо-востоке страны произошла авиакатастрофа с двумя военными самолетами. Причины аварии пока не известны.

Ранее была информация, что в Греции пилот катапультировался после посадки из-за технических проблем с истребителем Mirage 2000-5.

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В Барнауле подросток покончил с собой после изнасилования отчимом
14 августа 2024, 16:39

Фото: istockphoto/blinow61

Подросток 14 лет покончил с собой после изнасилования 23-летним отчимом в Барнауле, сообщили региональном СУ СК РФ. Открыто уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
Известно, что обвиняемый задержан, ранее молодой человек привлекался за торговлю наркотиками. Также ему инкриминируют насильственные действия сексуального характера.

Следствие сейчас собирает доказательства, выясняет, как жил подросток в семье, и как складывались его взаимоотношения с мамой и отчимом. Женщину проверят на бездействие при таких обстоятельствах. Дело контролирует лично руководитель следственного управления.

Обвиняемому изберут меру пресечения 15 августа.

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#россия
#криминал
#дети
#смерть
#новости
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Смертельное ДТП произошло в Ленобласти, есть погибшие
14 августа 2024, 16:21

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

ДТП со смертельным исходом произошло в Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Уточняется, что трагедия случилась на подъезде к «Магистральной». По предварительной информации, машина выехала на встречку и столкнулась грузовиком, перевозившим песок. Один человек погиб, обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне ДТП произошло в Калининграде, где водитель иномарки сбил пятерых человек, будучи обнаженным. Трех человек госпитализировали с тяжелыми и средними травмами. Известно, что ранее водителя уже привлекали по административной статье. Его задержали и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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#авария
#автомобили
#новости
#смерть
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Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции
Во Франции ищут двух пилотов в результате авиакатастрофы с двумя самолетами
14 августа 2024, 15:39

Фото: istockphoto/TebNad

Авиакатастрофа с двумя военными самолетами Mirage случилась во Франции на северо-востоке страны, передает BFMTV.
«Авария с участием двух самолетов произошла в Мёрт и Мозель в секторе Коломбе-ле-Бель», — сообщили там.

Информацию о моделях самолета в префектуре не подтвердили. Сейчас пилотов ищут, привлечена жандармерия, а также спасатели и управление лесного хозяйства.

«Военные власти сообщат о причинах аварии», — добавили в префектуре.

Ранее была информация, что в Греции пилот катапультировался после посадки из-за технических проблем с истребителем Mirage 2000-5.

До этого сообщалось, что в США произвел впечатление «загадочный» российский самолет.

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#мир
#франция
#самолёты
#авиация
#авария
#новости
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Хамзаев заявил о необходимости улучшить процесс верификации данных в РФ
14 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/Rachata Amnataree

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо усовершенствовать процесс верификации данных в целях безопасности от мошенников.
Такое предложение он выдвинул на фоне обмана певицы Ларисы Долиной.

«Надо все верификационные действия совершенствовать с учётом новых угроз. Это единственный вариант, больше других нет. Всегда процесс продажи квартиры был целым событием, сложным, его надо анализировать. Протоколы в этой части должны быть усложнены. Пусть как раз онлайн-формат имеет правило трёх ключей: собственник, регулятор, банк, пусть перепроверяют всё», — пояснил в беседе с RT Хамзаев.

До этого Лариса Долина попросила журналистов не беспокоить её расспросами об афере с продажей её квартиры. Как напоминают argumenti.ru, новые владельцы её жилья не могут попасть дом, так как исполнительница расценивает сделку как ничтожную, в то время как следствие оценивает этих людей как как добросовестные приобретатели.

Ранее певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как её обманули украинские мошенники.

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#мошенники
#квартиры
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#певица
#следствие
#онлайн
#данные
#госдума
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Школьникам из Нижнего Новгорода грозит до 10 лет колонии за фейки о ВС РФ
14 августа 2024, 14:53

Фото: istockphoto/blinow61

До десяти лет колонии за фейки о ВС РФ грозит двум одиннадцатиклассникам из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ГУ МВД РФ.
Уточняется, что на фигурантов поступило сообщение в октябре прошлого года. Школьная администрация заявила полиции, что в сети есть видео, где два ученика в утвердительной форме распространяют данные порочащего характера о российской армии. Молодых людей задержали, в их домах провели обыски, изъяв технику с доказательствами.

Ранее стало известно, что на жительницу Казани завели уголовное дело. Женщина пожелала мира РФ и Украине. По данным журналистов, ее подозревают в повторной дискредитации ВС РФ.

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Wiadomosci: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец покинул Польшу

Били и держали в клетке: москвича избили полицейские за его же обращение
#россия
#нижний новгород
#полиция
#фейки
#вс рф
#криминал
#новости
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Wiadomosci: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец покинул Польшу
14 августа 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Olekcii Mach

Подозреваемый в причастности к террористическим актам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» гражданин Украины покинул Польшу. Ранее ордер на его арест выдала прокуратура ФРГ.
О том, что подозреваемый украинец уехал на родину, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк. По её словам, подозреваемый жил в Прушкове под Варшавой, передаёт издание Wiadomosci. Польские правоохранители получили уведомление от немецких спецслужб с требованием задержания украинца. Однако данные международного ордера не успели внести в базу, поэтому он успел пересечь границу и уехать на Украину.

Журналисты считают, что подозреваемый получил предупреждение о том, что Германия подала запрос на его задержание и выдачу, поэтому и успел скрыться, а затем и вовсе покинуть Польшу.

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#предупреждение
#задержание
#журналисты
#данные
#германия
#польша
#северный поток
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Spiegel: В Кёльне опечатали казармы бундесвера из-за возможной диверсии
14 августа 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

В Германии в казарме авиабазы Военно-воздушных сил бундесвера Кёльн-Ван, предположительно, была отравлена водопроводная вода. Ведётся расследование по поводу возможной диверсии.
По сообщению немецкой газеты Der Spiegel, правоохранители опечатали казармы и огородили территорию вокруг. Предполагается, что неизвестные злоумышленники совершили несанкционированное проникновение на территорию авиабазы и отравили водопроводную воду. Личному составу до выяснения обстоятельств запрещён вход на территорию части, расположенной в непосредственной близости от аэропорта Кёльна.

На авиабазе несут постоянную службу 4,3 тысячи военных и 1,3 тысячи сотрудников различных команд бундесвера и министерства обороны ФРГ. Кроме того, там расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.

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#квартира
#фрг
#минобороны
#германия
#база
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Били и держали в клетке: москвича избили полицейские за его же обращение
Москвич вызвал полицию для задержания наркомана и сам оказался ею избит
14 августа 2024, 13:20

Фото: istockphoto/blinow61

В столичном районе Перово мужчина вызвал полицию, чтобы задержать человека, похожего на наркомана, однако сам оказался избит стражами порядка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что мужчина, подозреваемый в наркомании, оголялся посреди улицы и кричал, а около него был шприц.

Случайный прохожий вызвал скорую, однако там его перенаправили на полицию. Когда наряд прибыл, неадекватного мужчины уже и след простыл. Заявитель попросил сотрудников поискать ушедшего, на что те ответили отказом. Кроме того, вызвавший полицию человек видел, что сотрудник забрал себе оставленный телефон.

Заявителя задержали и привезли в отделение, где сообщили, что на него составили протокол по мелкому хулиганству. Мужчина не стал ничего подписывать, после чего его держали в отделе примерно 14 часов.

«Били меня четверо: дежурный, два ППСника с видео и еще один сотрудник. Удары наносили по рукам, ногам, лицу, разбили часы», — рассказал потерпевший.

Он добавил, что его не пускали в туалет, держа пять часов в клетке в наручниках, уговаривая подписать протокол с последующим уходом домой.

«На следующий день меня просто отпустили без подписания протокола, но уведомили, что якобы с протоколом я ознакомлен в присутствии двух понятых, а этого на самом деле не было», — заключил пострадавший.

Теперь он планирует обратиться в УСБ и СК, побои уже сняты.

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#россия
#москва
#полиция
#новости
#криминал
#наркотики
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