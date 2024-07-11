Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Йокичу

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Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который участвовал в составе Вооруженных сил России в СВО на Украине. Соответствующий указ размещен на правовом портале.
В документе перечислены 22 человека, которым предоставили гражданство, а также четыре лица, вышедших из российского гражданства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Ранее сообщалось, что СК Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Ранее сообщалось, что СК Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова