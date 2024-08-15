В Москве напавшего на российскую полицейскую гражданина США отправили в СИЗО

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Американец, напавший на сотрудника полиции в Москве, отправится в СИЗО, сообщили в пресс-службе судов обшей юрисдикции. Известно, что фигуранта зовут Джозеф Татер. Накануне сообщалось, что его задержали за хулиганство. Кроме того, мужчина отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок два месяца», — сказано в публикации.Таким образом иностранец проведет в заключении до 14 октября. Защите и подсудимому отказали в ходатайстве о мере пресечения, которая не связана с нахождением под стражей.
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