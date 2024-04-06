Напавший на российского губернатора с ножом заявил о готовности извиниться

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Совершивший покушение на губернатора Мурманской области Александр Быданов заявил, что готов извиниться перед Андреем Чибисом. Об этом он рассказал журналистам, которые прибыли на выездное заседание суда по избранию подозреваемому меры пресечения.
42-летний Быданов рассказал, что заранее преступление не планировал, однако нож, которым он нанес удар, мужчина приобрел заранее и хранил его в своем автомобиле.
Быданов также рассказал, что в день нападения он пришел в дом культуры, где проводил встречу с населением Андрей Чибис. В какой-то момент Быданову не понравилось высказывание главы региона, он покинул помещение, сходил в машину за ножом, и после окончания мероприятия, когда Чибис выходил из здания, нанес ему удар ножом в область живота.
О своем поступке Быданов сожалеет.
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Быданов также рассказал, что в день нападения он пришел в дом культуры, где проводил встречу с населением Андрей Чибис. В какой-то момент Быданову не понравилось высказывание главы региона, он покинул помещение, сходил в машину за ножом, и после окончания мероприятия, когда Чибис выходил из здания, нанес ему удар ножом в область живота.
О своем поступке Быданов сожалеет.
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Анастасия Хохлова