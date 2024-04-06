«Не смешите мои коленки»: мать напавшего на губернатора Чибиса о причинах покушения

Фото: сайт Кремля
Мать Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявила, что покушение не было спланированным. Об этом сообщает издание KP.RU.
По ее мнению, покушение на убийство главы региона не было заказным. Она рассказала, что в день трагедии она разговаривала с сыном. Мать задержанного отвергает версию о том, что ее сына могли заставить пойти на преступление.
На вопрос журналистов о том, было ли это заранее спланированным покушением, женщина ответила: «Не смешите мои коленки».
Напомним, 42-летний Быданов напал с ножом на главу Мурманской области Андрея Чибиса вечером четвертого апреля, когда последний выходил из дома культуры, где проводил встречу с местными жителями.
Читайте также:
Пережившего покушение губернатора Чибиса доставляют в Мурманск санавиацией
Глава СБУ Малюк: Покушение на Прилепина и убийство Татарского — это наша работа
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство
На вопрос журналистов о том, было ли это заранее спланированным покушением, женщина ответила: «Не смешите мои коленки».
Напомним, 42-летний Быданов напал с ножом на главу Мурманской области Андрея Чибиса вечером четвертого апреля, когда последний выходил из дома культуры, где проводил встречу с местными жителями.
Читайте также:
Пережившего покушение губернатора Чибиса доставляют в Мурманск санавиацией
Глава СБУ Малюк: Покушение на Прилепина и убийство Татарского — это наша работа
Адвокату из КЧР дали 15 лет колонии за покушение на двойное убийство
Анастасия Хохлова