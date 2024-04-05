СК показал место нападения и нож, которым ранили мурманского губернатора Чибиса

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Следственный комитет РФ в Telegram-канале опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На видео с места происшествия также показан нож, которым был ранен глава региона.
На оперативных кадрах можно увидеть лежащий на земле нож. По информации правоохранительных органов, оружие может быть самодельным. Также на видео заметен автомобиль Toyota темного цвета, который, предположительно, может принадлежать преступнику.
Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.
Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.
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Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.
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Екатерина Коршунова