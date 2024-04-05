Пережившего покушение губернатора Чибиса доставляют в Мурманск санавиацией

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение с ножом, транспортируют в Мурманск с помощью санитарной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Лилию Сечкину.
В настоящее время состояние главы региона оценивается как тяжёлое. На борту вертолета его сопровождает охрана.
Ранее Следственный комитет РФ в Telegram-канале опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На видео с места происшествия также показан нож, которым был ранен глава региона.
Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали. Сам губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой».
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Ранее Следственный комитет РФ в Telegram-канале опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На видео с места происшествия также показан нож, которым был ранен глава региона.
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Екатерина Коршунова