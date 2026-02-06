Напуганные люди стали молиться крокодилам ради защиты
В индийском штате Одиша жители деревень, расположенных в районе национального парка Бхитарканика, стали поклоняться крокодилам. Об этом сообщает Kalinga TV.
За последние десять лет численность крокодилов в регионе существенно возросла. Ограниченное пространство национального парка не может вместить всех животных, и они начинают проникать в реки, ручьи и пруды близ деревень. Эти рептилии представляют опасность для людей и домашнего скота, часто нападая на них.
Изначально местные жители рассчитывали на помощь властей, но ситуация не улучшалась. В итоге, охваченные страхом, они обратились к религиозным практикам.
Каждый год в праздник Агни Утсав Пурнима сотни девушек выходят на берег реки. Они создают глиняные фигуры крокодилов и проводят молитвы. Местные жители убеждены, что это действенное средство: по их утверждению, после введения этой традиции ни один человек не пострадал от крокодилов.
