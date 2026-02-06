Напуганные люди стали молиться крокодилам ради защиты

06 февраля 2026, 16:53

В Индии сотни девушек собрались на берегу реки, чтобы молиться крокодилам

Фото: iStock/DianaLynne

В индийском штате Одиша жители деревень, расположенных в районе национального парка Бхитарканика, стали поклоняться крокодилам. Об этом сообщает Kalinga TV.