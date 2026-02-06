Уровень заболеваемости мигрантов в Новосибирской области не превышает норму

06 февраля 2026, 16:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Уровень заболеваемости иностранных граждан в Новосибирской области за последние 10 лет не превышает среднегодовых многолетних показателей, а случаи заболеваний носят единичный характер. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.





Отмечается, что в регионе в последние годы не было зафиксировано проблем с болезнями из-за трудовых мигрантов.





«При подаче документов на получение вида на жительство, разрешения на временное проживание, патента, убежища или гражданства РФ иностранными гражданами или лицом без гражданства проходит медицинское освидетельствование, по результатам которого выдаётся медицинское заключение», — пояснили в Роспотребнадзоре специально для Om1 Новосибирск.