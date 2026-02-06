Уровень заболеваемости мигрантов в Новосибирской области не превышает норму
Уровень заболеваемости иностранных граждан в Новосибирской области за последние 10 лет не превышает среднегодовых многолетних показателей, а случаи заболеваний носят единичный характер. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что в регионе в последние годы не было зафиксировано проблем с болезнями из-за трудовых мигрантов.
«При подаче документов на получение вида на жительство, разрешения на временное проживание, патента, убежища или гражданства РФ иностранными гражданами или лицом без гражданства проходит медицинское освидетельствование, по результатам которого выдаётся медицинское заключение», — пояснили в Роспотребнадзоре специально для Om1 Новосибирск.
В ведомстве уточнили, что в Новосибирской области проводятся регулярные обследования работников организаций, связанных с производством и реализацией продуктов и питьевой воды, а также учреждений здравоохранения и образования.
Отмечается, что основными правилами для поддержания здоровья являются регулярное мытье рук, вакцинация, здоровый образ жизни, регулярные медицинские осмотры, поддержание чистоты жилых помещений и контроль качества продуктов питания.