Нарышкин раскрыл истинную причину смерти Навального

Фото: сайт Кремля
Алексей Навальный умер своей смертью. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в рамках интервью для «Соловьев Live», кадры также были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность — рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — отметил Нарышкин.Навальный* скончался 16 февраля в колонии, где отбывал наказание по ряду уголовных статей, одной из которых было создание экстремистского сообщества. Навальный* был приговорен к 19 годам лишения свободы.
Администрация исправительного учреждения прежде сообщила, что заключенному стало плохо во время прогулки по территории колонии. В какой-то момент он потерял сознание и умер. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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*включен в список террористов и экстремистов
Элина Позднякова