На Украине подтвердили причину смерти Навального*

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Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов* рассказал о причине смерти оппозиционного российского политика Алексея Навального*. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Алексей Навальный* умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Политику стало плохо после прогулки, а через некоторое время его не стало. В настоящее время окончательная причина смерти всё ещё устанавливается.
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*внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Анастасия Чинкова