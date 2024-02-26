Австралия из-за смерти Навального* ввела санкции против сотрудников ФСИН

Фото: istockphoto/husayno
Австралийские власти объявили о введении санкций в отношении шести сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после смерти Алексея Навального*. Среди них бывший заместитель директора ФСИН Алексей Гиричев.
В документе также указано, что правительство Австралии глубоко потрясено и опечалено смертью Алексея Навального*. Настоящие санкции показывают готовность австралийских властей предпринимать шаги для привлечения к ответственности людей, ответственных за нарушения прав человека, говорится в сообщении.
Читайте также:
ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где скончался Навальный*
США анонсировали новые санкции из-за смерти Навального*
Россия заявила, что ответит на санкции Великобритании из-за смерти Навального*
Александр Бойцов