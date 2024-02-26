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Австралия из-за смерти Навального* ввела санкции против сотрудников ФСИН

26 февраля 2024, 12:27
Фото: istockphoto/husayno

Фото: istockphoto/husayno

Австралийские власти объявили о введении санкций в отношении шести сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после смерти Алексея Навального*. Среди них бывший заместитель директора ФСИН Алексей Гиричев.

В заявлении, которое распространило австралийское министерство иностранных дел указано, что адресные финансовые ограничения и запрет на въезд в страну будут действовать в отношении шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области, а также генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева.

В документе также указано, что правительство Австралии глубоко потрясено и опечалено смертью Алексея Навального*. Настоящие санкции показывают готовность австралийских властей предпринимать шаги для привлечения к ответственности людей, ответственных за нарушения прав человека, говорится в сообщении.

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Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского
26 февраля 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении «мирного плана» по ситуации на Украине смехотворна и несерьезна, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Речь идет о Женевской конференции, где собираются политики западных стран, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.

Спикер Кремля назвал подобный формат переговоров странным и подчеркнул, что мирные планы всегда обсуждались без присутствия России. Он отметил, что с Киевом не было каких-либо контактов по этому поводу.

Прежде пресс-секретарь президента ответил на вопрос об отношении Кремля к давлению на мать Навального*.

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#песков
#украина
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В Кремле ответили на вопрос о ситуации с телом Навального*
Пресс-секретарь Песков: Кремль не имеет отношения к давлению на мать Навального*
26 февраля 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

В Кремле не имеют никакого отношения к какому-либо давлению на мать Алексей Навального*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Спикер Кремля отметил, что относиться к подобным заявлениям и обвинениям со стороны сторонников Навального* нужно соответствующим образом, принимая во внимание их местоположение и статус.

На вопрос журналистов о том, как он оценивает заявления о том, что Кремль препятствует передаче тела матери Алексея Навального*, Песков ответил, что такие обвинения абсурдные и Кремль не имеет к этому никакого отношения.

Прежде сообщалось, что ​тело Навального* было передано родственникам. ​Согласно заключению экспертизы, причины его смерти - естественные.

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#отношения
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#тела
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Подоляк: Убитый в Испании лётчик Кузьминов пользовался «планом защиты»
26 февраля 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Discovod

Убитый недавно в Испании лётчик Кузьминов, который в августе угнал на Украину российский вертолёт Ми-8, пользовался специальным «планом защиты». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В интервью изданию El Mundo он рассказал о существовании в Испании «русской мафии» и призвал власти Мадрида провести тщательное расследование. Украинский чиновник, впрочем, признал, что ГУР (Главное управление разведки) смогло бы лучше прокомментировать ситуацию.

«Если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и его всё равно убивают, Испания должна провести расследование», — сказал Подоляк.

Известно, что Кузьминов въехал на Пиренейский полуостров по чужому паспорту, жил замкнуто, не общался с соседями. Факт его смерти подтвердили в ГУР. Однако официального комментария от испанских властей пока не последовало. Сообщается также, что спецслужбы Испании не были официально уведомлены о его приезде в провинцию Аликанте, где он был найден мёртвым 13 февраля. Видимо, в какой-то момент «план защиты» не сработал.

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#пилот
#жизнь
#испания
#интервью
#расследование
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Величайшая блажь: Сивков заявил о последствиях ликвидации ядерного оружия для всего мира
Военный эксперт Сивков назвал ядерное оружие гарантом безопасности России и США
26 февраля 2024, 12:50

Фото: IStock/Gerasimov174

Координатор политики и исследований Алисия Сандерс-Закре Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала полностью ликвидировать ядерное оружие. По её мнению, из-за наращивания вооружения, конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну.
Однако заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» назвал подобные высказывания лженаучными. По словам специалиста, за подобные идеи выступают те, кто желает развязать третью мировую войну.
«Ядерное оружие в условиях капитализма – величайшая блажь для человечества, оно препятствует возникновению крупномасштабных войн. Сам факт того, что ядерное оружие может быть применено не по войскам, а по политикам, которые эту войну будут развязывать, — а наш президент сказал, что мы будем бить по центрам принятия решений, — заставляет этих политиков отказываться от эскалации. Ядерное оружие жизненно необходимо», — сказал Сивков.
Эксперт подчеркнул, что благодаря наращиванию ядерного потенциала у других стран не возникает желания развязать войну против России.
«Та жизнь, которая была во время Холодной войны, когда мы уважали друг друга, была благодаря ядерному оружию. Именно гигантские запасы ядерного вооружения, которые способны были уничтожить всю жизнь на Земле, поддерживали отношения между Советским Союзом и Соединёнными штатами весьма сдержанным и корректным, в отличие от сегодняшних времен», — добавил он.
Сивков также заметил, что заключать с Вашингтоном договор об разоружении бессмысленно, поскольку американские власти могут в любой момент отказаться от своих обещаний.
«В нынешних условиях, когда Соединённые Штаты Америки ведут себя как Гитлер, гитлеровская Германия, разрывая документы по своему усмотрению, заключать договор с этой страной не имеет никакого смысла», — заключил эксперт.
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#оружие
#ядерное оружие
#россия
#сша
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Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что эра доминирования Запада подошла к концу
26 февраля 2024, 12:43

Фото: eeas.europa.eu

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, обсуждая современные геополитические напряженности в мире и отношения Европы со странами «Глобального Юга», отметил, что эпоха превосходства Запада окончательно завершилась. Это заявление опубликовано на сайте Внешнеполитической службы Европейского союза.
«Если сегодняшние глобальные геополитические напряженности будут развиваться в направлении „Запад против остальных“, будущее Европы может оказаться под угрозой. Эпоха доминирования Запада действительно закончилась. Хотя это теоретически было предсказуемо, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности», — отметил он.
По его мнению, ситуация для Европы осложнилась из-за украинского кризиса и усилившейся напряженности на Ближнем Востоке.

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#сша
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#заявление
#нато
#запад
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Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках»
26 февраля 2024, 12:15

Фото: iStock/michal-rojek

Полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках». Об этом пишет портал DR.DK.
Правоохранители в ходе расследования пришли к выводу, что в деле о подрыве на газопроводе имела место умышленная диверсия. Прежде расследование дела о ЧП на «Северных потоках» прекратила Швеция.

Прежде западные СМИ писали о возможном подрыве трубопроводов Польшей и Украиной.

Авторы статьи, опубликованной в газете The Washington Post заявляли, что польские власти были изначально критично настроены к проекту «Северные потоки», с момента его строительства.
Однако официальные лица страны свою причастность к диверсии отвергали.

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#швеция
#путин
#диверсия
#северные потоки
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МИД КНР оценил слова нардепа Гончаренко о готовности ВСУ воевать с Китаем
26 февраля 2024, 12:05

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Блоковая конфронтация не способна обеспечить безопасность ни одной стране во всём мире. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин.
Таким образом, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС он прокомментировала слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*. Тот ранее заявил, что в будущих войнах, которых, по его мнению, невозможно избежать, солдаты ВСУ будут «плечом к плечу с парнями из США» сидеть в «одном окопе» под Тегераном, Пекином или в Северной Корее.

Отвечая на агрессивное высказывание киевского депутата, официальный представитель китайского МИД заметила, что «блоковая конфронтация» — это плохой путь к миру. Мао Нин подчеркнула, что Китай был и остаётся ответственной державой, а потому продолжит поиски конструктивной роли в разрешении кризиса на Украине политическими методами.

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#мид
#солдаты
#всу
#украина
#депутат
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В Великобритании заявили, что стоит убедить Путина в его ошибке по вопросу Украины
Кэмерон: Путину стоит доказать, что он ошибается по вопросу Украины
26 февраля 2024, 11:50

Фото: сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину необходимо доказать, что он ошибается по поводу возможности достижения победы России над Украиной. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
«Спустя два года Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача - доказать, что он ошибается», — написал Кэмерон в соцсети X.

Ранее Путин заявлял, что Россия не начинала специальную военную операцию раньше, так как рассчитывала на порядочность партнёров и на исполнение ими минских договорённостей. Москва не предполагала, что европейцы даже не думали их реализовывать.

О том, что это отнюдь не входило в планы европейцев, Россия узнала позже, когда бывший канцлер Германии и бывший президент Франции прямо заявили, что изначально не собирались их исполнять, сказал Владимир Путин. РФ со своей стороны старалась выполнять договорённости, с какими бы сложностями это бы не было связано, подчеркнул российский президент.

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#москва
#россия
#соцсети
#владимир путин
#президент
#договор
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Байден оконфузился, перепутав Путина и Си Цзиньпина
Байден спутал Путина и Си Цзиньпина
26 февраля 2024, 11:35

Фото: сайт Белого дома

Действующий американский президент Джо Байден опозорился, перепутав Китай с Россией, выступая на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов. Об этом пишет Sky News Australia.
В рамках своего выступления Байден рассказывал, как бывший президент США Барак Обама призвал его наладить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал Байден.

Однако он сразу же попытался исправиться и добавил, что прошел с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю.

Ранее Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — процитировала его пресс-служба Белого дома.

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