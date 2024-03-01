Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве

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В Москве прошли похороны оппозиционера Алексея Навального*. Он погребен на Борисовском кладбище.
Навальный* скончался 16 февраля в колонии, где отбывал наказание по ряду уголовных статей, одной из которых было создание экстремистского сообщества. Навальный* был приговорен к 19 годам лишения свободы.
Администрация исправительного учреждения прежде сообщила, что заключенному стало плохо во время прогулки по территории колонии. В какой-то момент он потерял сознание и умер.
Прибывшие на место врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий, но спасти его не удалось.
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*включен в список террористов и экстремистов
Администрация исправительного учреждения прежде сообщила, что заключенному стало плохо во время прогулки по территории колонии. В какой-то момент он потерял сознание и умер.
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*включен в список террористов и экстремистов
Анастасия Хохлова