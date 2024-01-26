Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России

Фото: istockphoto/Jumbo2010
Глава Российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что иностранные спецслужбы готовят украинские группы диверсантов и разведывательных операций для провокаций на российских атомных электростанциях (АЭС). Эту информацию сообщает РИА Новости.
Нарышкин подчеркнул, что основную роль в этом процессе играет британская разведывательная служба MI6.
Ранее глава Службы внешней разведки предупредил, что после неудачи на территории Украины Запад может устроить провокации против России, но подчеркнул, что они не будут иметь долгосрочного эффекта.
Читайте также:
Путин и ас-Саси дали старт строительству энергоблока первой в Египте АЭС
Мобилизованный морпех ВС РФ вспомнил рукопашный бой с бойцом ВСУ
МАГАТЭ заявило об обнаружении новых мин в районе Запорожской АЭС
«Есть примеры, когда западные спецслужбы, особенно MI6, готовят украинские группы, планирующие провокации на атомных электростанциях в России», — отметил он.
Читайте также:
Путин и ас-Саси дали старт строительству энергоблока первой в Египте АЭС
Мобилизованный морпех ВС РФ вспомнил рукопашный бой с бойцом ВСУ
МАГАТЭ заявило об обнаружении новых мин в районе Запорожской АЭС
Артем Кузьмин