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Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России

Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ
26 января 2024, 06:13
Фото: istockphoto/Jumbo2010

Фото: istockphoto/Jumbo2010

Глава Российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что иностранные спецслужбы готовят украинские группы диверсантов и разведывательных операций для провокаций на российских атомных электростанциях (АЭС). Эту информацию сообщает РИА Новости.
Нарышкин подчеркнул, что основную роль в этом процессе играет британская разведывательная служба MI6.

«Есть примеры, когда западные спецслужбы, особенно MI6, готовят украинские группы, планирующие провокации на атомных электростанциях в России», — отметил он.

Ранее глава Службы внешней разведки предупредил, что после неудачи на территории Украины Запад может устроить провокации против России, но подчеркнул, что они не будут иметь долгосрочного эффекта.

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#аэс
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В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий»
В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», летающий быстрее всех дронов на СВО
26 января 2024, 06:45

Фото: iStock/e-crow

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».
«Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА „Ловкий“. Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет», — сказал гендиректор компании Алексей Герман.

В «РусФакторе» пояснили, что действующие сегодня с двух сторон в зоне СВО беспилотники вертикального взлета и посадки нельзя назвать конвертопланами в «классическом» понимании этого термина.

«Все представленные сегодня на рынке дроны вертикального взлета и посадки делаются следующим образом: у них по четыре винта на „штангах“, корпус и приделанные крылья для вертикального взлета. Однако по сути эти БПЛА остаются обычными квадрокоптерами, скорость которых достигает максимум 85 километров в час, такими же медленными и неповоротливыми», — подчеркнул заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев.

При этом БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 процентов меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

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Офицер ВСУ обратился к Киеву с вопросом о брошенных на произвол судьбы военных
Офицер ВСУ Мельник заявил, что Украина бросает раненых бойцов на произвол судьбы
26 января 2024, 06:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший командир 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Николай Мельник высказал свои обеспокоенности в адрес Киева относительно судьбы раненых военных в интервью на YouTube-канале «Украинская правда».
Офицер, лишившийся ноги в ходе контрнаступления летом 2023 года, высказал свое недовольство отношением государства к выплатам по ранению.

«Человеку всего четыре месяца выплачивают эту "сотку", а потом прекращают, словно ничего не произошло», — пояснил Мельник, отметив, что назначаемая пенсия для военнослужащих все равно не обеспечивает нормального уровня жизни.
Бывший командир отметил, что не видел никаких действий со стороны руководства Украины в поддержку раненых солдат. Он выразил сомнения относительно того, как государство планирует взаимодействовать с этими людьми в будущем.

«На определенном этапе их просто бросают», — заключил офицер.
Ранее сержант ВСУ Михаил Кузаконь высказал мнение, что для штабных офицеров Вооруженных сил Украины выгодно продолжение военных действий. По его мнению, благодаря вооруженному конфликту они получили власть, ресурсы и возможности, которых у них не было в мирное время.

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#солдат
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В британском городе обнаружили признак наступления конца света
DM: в Бирмингеме увидели признак конца света в окрашивании ручья в кровавый цвет
26 января 2024, 04:52

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В городе Бирмингем в Великобритании ручей приобрел необычный кроваво-красный оттенок, вызывая смуту и настороженность среди местных жителей.
Согласно информации Daily Mail, представитель общественности обратил внимание на этот аномальный цвет воды в ручье 24 января. Городской совет Бирмингема начал проведение расследования для выяснения причин этого необычного явления.

Джилли Бермингем, представитель совета района, опубликовала фотографию окрашенного ручья в социальных сетях, что вызвало значительный интерес и вопросы у местных жителей. В своем комментарии один из членов местного совета, выразил удивление и неопределенность относительно причин произошедшего.

По последней информации, местным властям и полиции до сих пор не удалось установить точную причину изменения цвета воды в ручье, и расследование продолжается.

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#расследование
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Протестующие фермеры планируют «блокировать Париж»
26 января 2024, 04:37

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс в столичном Париже объявили о блокаде дорог города в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. В это время президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Дели на торжественную церемонию в честь Национального дня Индии.
Глава государства, пережившее в прошлом году протесты против пенсионной реформы, избегая риска импичмента для своего правительства, на этот раз решил не принимать непосредственное участие в социальных волнениях. По сообщениям из окружения президента, Макрон внимательно следит за ситуацией, находясь на банкете в королевском дворце Джайпура в ожерелье из цветов.

В пятницу французские профсоюзы фермеров планируют организовать «блиц-криг», блокируя ключевые автотрассы в Париже как форму протеста против политики властей. Они надеются оказать давление на власти и добиться компромисса по своим требованиям, вдохновленным национальным протестным движением.

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#профсоюзы
#протесты
#макрон
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Танцовщица умерла после съеденной пачки печенья 
Арахис не указанный в составе печенья стал причиной смерти танцовщицы из Нью-Йорка
26 января 2024, 04:25

Фото: iStock/PeopleImages

В Коннектикуте скончалась танцовщица из Нью-Йорка после того, как съела пачку печенья. Как выяснилось в процессе расследования ее смерти, в печенье находился арахис, который не был указан в составе на упаковке, и который вызвал анафилактический шок.

Орла Баксендейл умерла вскоре после вечеринки в Коннектикуте, где она съела печенье. Адвокаты семьи покойной заявили о смерти от анафилактического шока и указали, что продукт был приобретен в сети Stew Leonard's у оптового продавца Cookies Unlimited. Прокуроры выдвинули обвинения в грубой халатности и небрежности со стороны производителя и продавцов, не разгласивших информацию о содержании арахиса в продукте.

Бакалейщик и официальные представители здравоохранения Коннектикута предупреждают о флорентийском печенье, продаваемом под брендом Stew Leonard's, в магазинах Дэнбери и Ньюингтоне, приобретенном с 6 ноября по 31 декабря. Людей с аллергией на орехи просят немедленно избавиться от продукта или вернуть его в магазин и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Генеральный директор сети, Стью Леонард-младший, выразил соболезнования семье покойной и заявил, что оптовый торговец, у которого было приобретено печенье, не предоставил необходимую информацию о содержании арахиса. В настоящее время производится расследование случая, а магазин принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности своих клиентов.

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Россиянам могут предложить новый вариант самозапрета на кредиты
РБК: россиянам могут предложить вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО
26 января 2024, 03:53

Фото: istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov

Российские законодатели предложили упростить процесс установки самозапрета на получение кредитов для граждан, сообщает РБК.
По информации издания, предложение внесено в рамках поправок в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». В соответствии с предложением, гражданам планируется разрешить подавать заявление о добровольном отказе от кредитов не только через портал «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Предполагается, что данная норма вступит в силу с января 2026 года.

Изменения, внесенные в законопроект, находятся на стадии рассмотрения и ожидают второго чтения в Госдуме. Однако глава комитета по финансовому рынку Думы Анатолий Аксаков выразил свое противостояние подобным изменениям, указывая, что банки и МФО представляют собой заинтересованные структуры, и предостерегая от возможных злоупотреблений.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы Константин Бахарев отметил, что увеличение доступных каналов для подачи заявлений предоставляет дополнительные возможности для граждан, но призвал к осторожности в целях предотвращения возможных задержек в вступлении нормы в силу. Он выразил надежду на оперативное согласование окончательной версии законопроекта с рыночными участниками, Центробанком и Минфином ко второму чтению.

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Во Франции исключили нападение России на НАТО
Французский историк Тодд заявил, что Россия не собиралась нападать на НАТО
26 января 2024, 03:36

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Россия не имеет планов на агрессивные действия в отношении западных стран. Об этом он рассказал в интервью L’invité, которое было опубликовано на YouTube.
Тодд утверждает, что вероятность нападения России на НАТО полностью исключена, и подчеркнул, что Москва никогда не выражала намерения совершать подобные агрессивные шаги. Он подчеркнул, что российская военная доктрина строится исключительно на оборонительных принципах.

Эксперт также напомнил об демографическом и численном превосходстве стран Североатлантического альянса. По его мнению, если для России возникнет угроза, она решит применить тактическое ядерное оружие в предотвращении угрозы. Историк выразил надежду, что западные политики осведомлены о данной военной доктрине.

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В США умерла порноактриса Джесси Джейн
TMZ: в США умерла порноактриса Джесси Джейн в возрасте 43 лет
26 января 2024, 02:42

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Американская актриса фильмов для взрослых Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет, сообщил портал TMZ, ссылаясь на информацию из правоохранительных источников.
Тела актрисы и ее бойфренда были обнаружены в городе Мур (штат Оклахома) в среду. Полиция начала проверку после того, как работодатель молодого человека сообщил об отсутствии связи с ним в течение нескольких дней.

По предварительной версии, причиной смерти пары стало передозировка наркотиками.

Джесси Джейн была известной фигурой в порноиндустрии и снималась во многих известных фильмах, включая «Пираты II: Месть Стагнетти», производство которого обошлось примерно в 8 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих порнофильмов на сегодняшний день. Актриса завершила свою карьеру в 2019 году.

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#тела
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«Известия»: россияне смогут получать налоговый вычет за домашних животных
26 января 2024, 02:24

Фото: istockphoto/Kurt Pas

В России рассматривается инициатива о введении налогового вычета для медицинских услуг, предоставляемых по лечению домашних животных, при условии их регистрации. Законопроект с соответствующими поправками к Налоговому кодексу готов к представлению в Государственную думу, его рассмотрение запланировано на 26 января.
По мнению источников, цитируемых «Известиями» и ссылающихся на пояснительную записку к законопроекту, введение налогового вычета для лечения домашних животных будет стимулировать их всеобщую регистрацию. Документ подчеркивает, что домашние питомцы часто становятся полноправными членами семьи. Зарегистрированные животные, по мнению авторов законопроекта, помогут сократить количество бродячих животных в стране.

В регионе Подмосковье уже введено обязательное условие регистрации домашних животных. С 1 сентября 2023 года владельцы собак обязаны регистрировать своих питомцев. В комитете Мособлдумы пояснили, что регистрация кошек проводится по желанию их владельцев. Регистрация собак осуществляется бесплатно в ветеринарном учреждении, напоминает «Царьград».

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