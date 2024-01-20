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Боец штурмового подразделения с позывным «Куба», который был мобилизован в Якутии, рассказал, как победил в рукопашной схватке солдата ВСУ на донецком направлении.
«РИА Новости» пишет, что, по словам Кубы, он один проверял дом во время штурма в декабре 2022 года. Там находились 3 украинских боевика, но численный перевес не помог. Одного морпех обратил в бегство, другого ликвидировал в кулачном бою, а третий оказался в плену.
«Куба» вспоминает, что в здании было темно. Когда боевик убежал после перестрелки, ещё двоих бойцов он не заметил. Он решил достать фонарик из кармана. В этот момент один из боевиков схватил его за ноги сзади.
Ранее сообщалось, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих военных для участия в боевых действиях против армии России, взамен Украина просит американские оружие и деньги. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова передает Bloomberg.
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«Куба» вспоминает, что в здании было темно. Когда боевик убежал после перестрелки, ещё двоих бойцов он не заметил. Он решил достать фонарик из кармана. В этот момент один из боевиков схватил его за ноги сзади.
«Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал», – вспоминает Куба.По его словам, противник получил ранение в ногу, а Кубы– в правую руку. Он ликвидировал украинского солдата ножом левой рукой. Второй боец ВСУ сразу сдался в плен.
Ранее сообщалось, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих военных для участия в боевых действиях против армии России, взамен Украина просит американские оружие и деньги. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова передает Bloomberg.
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Мария Фирсова