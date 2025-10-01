Суд вынес приговор уроженцу Абхазии за убийство в центре Сухума
Краснодарский краевой суд вынес приговор Зурабу Панцулая — уроженцу Абхазии, обвиняемому в убийстве и покушении на убийство двух человек в Сухуме. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Как установило следствие, в ночь на 12 июля 2019 года Панцулая вместе с подельником (его дело рассматривается отдельно) приехал на встречу с двумя мужчинами, чтобы разобраться в личном конфликте. Однако в разгар разговора обвиняемый достал из багажника автомат Калашникова, который хранил незаконно, и открыл огонь. Он выпустил не менее пяти пуль в оппонентов.
После стрельбы злоумышленники скрылись с места происшествия. Обоих пострадавших доставили в больницу, но один из них вскоре скончался.
Во время судебного процесса Панцулая вину отрицал, однако его причастность была доказана на основании собранных материалов. Его признали виновным и назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
