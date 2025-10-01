Суд вынес приговор уроженцу Абхазии за убийство в центре Сухума

01 октября 2025, 17:23

Зураб Панцулая осуждён на 15 лет за расстрел двух человек

Фото: Istock / FOTOKITA

Краснодарский краевой суд вынес приговор Зурабу Панцулая — уроженцу Абхазии, обвиняемому в убийстве и покушении на убийство двух человек в Сухуме. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».