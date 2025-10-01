В Тюмени осудили сотрудника банка за кражу свыше 9 млн со счетов пенсионеров

01 октября 2025, 17:02

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Тюмени бывшего сотрудника банка приговорили к 4,6 годам колонии за кражу свыше девяти миллионов рублей со счетов пенсионеров. Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Тюменской области.