В Тюмени осудили сотрудника банка за кражу свыше 9 млн со счетов пенсионеров
В Тюмени бывшего сотрудника банка приговорили к 4,6 годам колонии за кражу свыше девяти миллионов рублей со счетов пенсионеров. Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год фигурант, работая в банке, при обслуживании клиентов получал доступ к их персональным данным. Потерпевшими оказались девять пенсионеров, на которых он оформлял банковские карты без их ведома, отключал СМС-уведомления об операциях по счетам и снимал деньги через банкоматы.
За это мужчину приговорили к 4,6 годам колонии общего режима. Его признали виновным по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и по статье 158 УК РФ (кража).
Читайте также: