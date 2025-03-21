Подмосковный нарколог Холдин сравнил вред для зубов от вейпов и сигарет

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Применение вейпов влияет на состояние полости рта и слизистые не менее пагубно, чем курение сигарет. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Вейпинг, как и обычное курение, негативно сказывается на всём организме. В первую очередь, страдает полость рта, так как это «входные ворота» для дыма и всех веществ, которые оседают во рту при парении. Такие компоненты вейпов как пропиленгликоль и глицерин, поглощают влагу. Это приводит к сухости во рту, что, в свою очередь, вызывает неприятный запах изо рта, кариес и повышенную чувствительность зубов», – отметил врач.По его словам, никотин, который также содержится в жидкостях, сужает мелкие кровеносные сосуды.
«Из-за этого хуже снабжаются кровью десны. А это уже может привести к хроническому воспалению и медленному заживлению после различных стоматологических процедур. Кроме того, повышается риск развития пародонтита, – добавил Холдин.Специалист отметил, что сохранить здоровье зубов и свежесть дыхания поможет полный отказ от курения.
В подмосковном Минздраве напомнили, что в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта.
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Лора Луганская