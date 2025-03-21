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Подмосковный нарколог Холдин сравнил вред для зубов от вейпов и сигарет

Фото: istockphoto / Benjamin Robinson

Фото: istockphoto / Benjamin Robinson

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Применение вейпов влияет на состояние полости рта и слизистые не менее пагубно, чем курение сигарет. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Вейпинг, как и обычное курение, негативно сказывается на всём организме. В первую очередь, страдает полость рта, так как это «входные ворота» для дыма и всех веществ, которые оседают во рту при парении. Такие компоненты вейпов как пропиленгликоль и глицерин, поглощают влагу. Это приводит к сухости во рту, что, в свою очередь, вызывает неприятный запах изо рта, кариес и повышенную чувствительность зубов», – отметил врач.
По его словам, никотин, который также содержится в жидкостях, сужает мелкие кровеносные сосуды.
«Из-за этого хуже снабжаются кровью десны. А это уже может привести к хроническому воспалению и медленному заживлению после различных стоматологических процедур. Кроме того, повышается риск развития пародонтита, – добавил Холдин.
Специалист отметил, что сохранить здоровье зубов и свежесть дыхания поможет полный отказ от курения.

В подмосковном Минздраве напомнили, что в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта.

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Подмосковным жителям рассказали, как перевозить спортивное снаряжение в автобусах компании
21 марта 2025, 13:44

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С наступлением теплой погоды и ростом числа велосипедистов и пользователей самокатов, Мострансавто напоминает пассажирам о правилах перевозки спортивного инвентаря и средств индивидуальной мобильности в автобусах компании, которая является подведомственным учреждением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пассажиры могут бесплатно перевозить спортивный инвентарь, если его размеры (длина, ширина и высота) не превышают 120 см. Это касается таких предметов, как скейтборды, лонгборды и самокаты в сложенном виде. Более крупные предметы нестандартных размеров можно перевезти за дополнительную плату, если сумма всех их параметров не превышает 180 см. Эти правила регулируются статьей 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Стоимость перевозки спортивного инвентаря зависит от типа маршрута: в городских автобусах — 59 рублей, а в пригородных — в зависимости от расстояния. Для поездок до 25 км — 59 рублей, от 25 до 50 км — 118 рублей, свыше 50 км — 177 рублей.Важно, чтобы спортивный инвентарь не загрязнял салон автобуса и не мешал другим пассажирам. Водитель имеет право отказать в перевозке, если предмет нарушает порядок входа или выхода других пассажиров.

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В музее-заповедник «Горки Ленинские» состоится спектакль «Капитанская дочка»
21 марта 2025, 13:39

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится спектакль «Капитанская дочка» по роману А. С. Пушкина в постановке режиссера Виктории Луговой. Показ пройдет в рамках Всероссийского проекта «Театр в усадьбах», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Уже четвертый год в России при поддержке Министерства культуры проходит уникальная программа "Театр в усадьбах". Зрителям особенно важно знать, что все спектакли создаются или специально адаптируются для показа в пространствах, сохраняющих свою культурно-историческую ценность», — подчеркнул директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Зрители смогут погрузиться в историю о любви, чести и верности Родине. Спектакль расскажет о молодом дворянине Петре Грине, который, отправившись на службу в Белогорскую крепость, сталкивается с испытаниями, которые кардинально меняют его жизнь.

«Капитанская дочка» — произведение Пушкина, повествующее о становлении личности и о том, как важен внутренний выбор в формировании характера. Зрители смогут увидеть, как меняется главный герой, и выяснить, сумеет ли он преодолеть все трудности, которые поднесла ему судьба.

Спектакль начнется в 16:00. Возрастное ограничение — 12 .

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Свыше 800 работников привлечено в МБУ и УО Подмосковья с начала года
21 марта 2025, 13:23

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает активно работать над подбором кадров для муниципальных бюджетных учреждений и управляющих организаций.
Для эффективного функционирования сферы ЖКХ крайне важны квалифицированные специалисты, поэтому набор новых сотрудников имеет стратегическое значение для отрасли.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

С начала текущего года в Министерство было привлечено более 800 специалистов. Они работают в МБУ городских округов Серпухов, Сергиев Посад, Истра, а также в управляющих организациях Орехово-Зуево, Пушкинского и Черноголовки.

Только за последнюю неделю в отрасль устроились более 70 человек. Основная цель — не только покрытие текущих кадровых потребностей, но и укрепление рабочих направлений.

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Глава городского округа Кашира провел выездной прием жителей в поселке Ледово
21 марта 2025, 13:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов провел очередной прием граждан в формате выездной администрации. В этот раз на встречу с ним, его заместителями и представителями профильных служб пришли жители поселка Ледово и других населенных пунктов территориального отдела Домнинский, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Выездные администрации проводятся по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Это эффективный инструмент для взаимодействия с жителями и получения от них обратной связи», — подчеркнул Шувалов.
Основная часть обращений касалась ремонта дорог. В ближайшее время будет проведен комиссионный выезд на плотину в Малом Ильинском для принятия решения о ее ремонте. Также запланированы работы по капитальному ремонту подъездной дороги к деревне Веревское.

Кроме того, Михаил Шувалов поручил проработать и другие важные вопросы. В частности, совместно с ПАО «Россети» будет рассмотрено обращение о необходимости обеспечения бесперебойного электроснабжения деревни Зубово.

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«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов в Дубне на День Победы
21 марта 2025, 12:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Представители городской администрации, предприятий, организаций и профильных служб собрались, чтобы обсудить подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Дубненский симфонический оркестр в составе 100 человек исполнит знаменитую «Симфонию № 7» на стадионе второй школы.

«Одной из главных площадок празднования станет территория школы № 2, где в годы войны располагались военные госпитали. Здесь Дубненский симфонический оркестр под управлением дирижёра Сергея Поспелова исполнит одно из главных произведений, которое символизирует Победу над фашизмом — «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича. Это станет кульминацией празднования», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Кроме того, планируются концерты во дворах ветеранов, включая выступления на военной «полуторке» с патриотическими песнями. В округе также состоятся традиционные памятные акции. К 1 мая, по поручению главы, все значимые места города будут приведены в порядок.

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