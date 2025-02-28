Нарколог Холдин раскрыл связь вейпов с инфекционными заболеваниями

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Курение вейпов меняет состав крови и делает человека более уязвимым к различным инфекционным заболеваниям. Механизм негативного воздействия курительных гаджетов на иммунитет объяснил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Последние исследования показали, что парение вейпов — электронных гаджетов по доставке никотина — действуют на клетки крови лейкоциты. Именно лейкоциты борются с воспалением, которое вызывает инфекция. А в результате курения у любителей электронных сигарет повышается риск развития инфекционных осложнений, обструктивной болезни лёгких, а также эмфиземы и рака», — сказал Виталий Холдин.Он также подчеркнул, что использование вейпов повышает риск респираторных заболеваний. Поэтому сложившееся мнение о том, что электронные сигареты не так опасны, как настоящие, — это не более чем вредоносный миф.
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