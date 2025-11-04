Стало известно о подорожании водки в России

04 ноября 2025, 12:02

Постньюс: водка в России подорожала на 16,3% за год

Фото: iStock/bhofack2

Водка подорожала в России на 16,3% за последний год. Теперь ее средняя стоимость составляет почти 613 рублей за бутылку. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на исследование торговых сетей страны от сервиса мониторинга цен «Ценозавр».