Стало известно о подорожании водки в России
Водка подорожала в России на 16,3% за последний год. Теперь ее средняя стоимость составляет почти 613 рублей за бутылку. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на исследование торговых сетей страны от сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
При этом водка остается самым дешевым крепким алкоголем на рынке. Для сравнения: бутылка коньяка в среднем обходится россиянам в 1,4 тысячи рублей, виски — в одну тысячу, а рома — в 946 рублей.
Согласно исследованию, ценники на эти виды алкоголя так же выросли: коньяк подорожал на 14,2%, виски — на 5,6%, а ром — на 11,8% по сравнению с прошлым годом.
Ранее эксперты предупредили о росте цен на шампанское с нового года.
