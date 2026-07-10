Голикова перечислила факторы, которые способны продлить жизнь на 10-15 лет
Правильное питание, физическая активность, профилактика заболеваний и забота о когнитивных функциях могут увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет. Об этом РИА Новости рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
В Москве в Центре международной торговли 9–10 июля проходит форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Отвечая на вопрос журналистов о методах продления жизни, Голикова объяснила, что секрет для достижения «чуда» не в одной привычке, а в целом образе жизни. Самые важные пункты: режим питания, своевременная профилактика и борьба с когнитивными нарушениями.
При этом спорта и правильной еды недостаточно для долголетия. Большое значение имеет культурная жизнь каждого человека (театры, выставки, активная социализация и личное развитие). Вице-премьер РФ отметила, что многие люди жалуются на нехватку времени для подобных занятий, но они являются одним из ключевых аспектов здорового образа жизни.
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