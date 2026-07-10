Голикова перечислила факторы, которые способны продлить жизнь на 10-15 лет

10 июля 2026, 04:47

Голикова: Правильное питание, спорт и профилактика заболеваний продлевают жизнь

Фото: iStock/Foremniakowski

Правильное питание, физическая активность, профилактика заболеваний и забота о когнитивных функциях могут увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет. Об этом РИА Новости рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.